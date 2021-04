La familia de Lidia González reclama justicia este sábado

La familia de Lidia González, la joven fallecida a los 22 años sin diagnóstico ni tratamiento de un tumor cerebral, ha convocado una concentración en la Plaza España de Melgar de Fernamental para el próximo sábado, 17 de abril. A partir de las 12 de la mañana, allegados y amigos de la joven reclamarán justicia y una investigación completa sobre lo ocurrido durante los meses que discurrieron entre la detección del cáncer y la muerte.

La movilización surge como reacción a la decisión de la Fiscalía de Valladolid de archivar las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por su madre, Lidia García, y la asociación Defensor del Paciente, al no detectar «mala praxis ni negligencia alguna» en la actuación del Servicio de Neurología del Hospital Clínico y remitir la denuncia a Burgos. La familia de la joven está indignada porque en el decreto de la fiscal jefe vallisoletana se reconoce abiertamente que cierra el caso allí pese a ignorar todo lo ocurrido en Burgos, por cuanto el disco en el que debía llegar la información para el médico forense «está vacío» y el seguimiento de la paciente le correspondía al HUBU.

Lidia González murió en el Hospital Universitario el 12 de julio de 2020, a los 22 años, sin conocer los resultados de la biopsia del tumor cerebral que le había sido extirpado dos meses antes en Valladolid. Ella y su madre llamaron decenas de veces para reclamarlos pero cuando llegaron ya era muy tarde.

Lidia García no entiende cómo no se reclamó de nuevo toda la información sobre la historia médica de su hija antes de realizar un informe o de tomar la decisión de cerrar unas diligencias y exige a la Fiscalía de Burgos que investigue a fondo todo lo ocurrido. Desde el primer momento ha explicado que no busca dinero, sino que se reconozcan los posibles errores que se cometieron durante los meses que la joven, higienista dental en Palencia, vivió su enfermedad. Por ello pide a los vecinos de Melgar de Fernamental y la comarca que, respetando las normas sanitarias, la apoyen con su presencia el sábado.