El PP tacha el Presupuesto municipal de "continuista"

Tras la reunión que esta mañana el Grupo Municipal Popular ha mantenido con el alcalde, Daniel de la Rosa, para conocer el borrador de Presupuestos para 2022, su portavoz, Carolina Blasco, ha asegurado que las cuentas son la de la "repetición" al no incluir actuaciones nuevas respecto a los de 2021.También ha criticado que el alcalde utilice a la oposición como "figurantes" al no haber facilitado el documento con antelación para poder estudiarlo. "El documento es el claro ejemplo de la precipitación y la falta de respeto que caracterizan al PSOE y Cs".

Blasco también afeó que no se conozca todavía la ejecución del presupuesto del tercer trimestre. "Si no se conoce, ¿cómo se pueden elaborar los presupuestos de 2022. El bipartito sigue actuando como una apisonadora y lo peor es que no sabe dónde está ni hacía dónde va".

En su opinión, es "una irresponsabilidad" que no se tengan en cuenta los 10,1 millones de euros que se dejarán de ingresar por el impuesto de plusvalía. "Nos pide a la oposición que le digamos los proyectos que hay que quitar por la rebaja de ingresos. No lo vamos a hacer"..

Respecto a las inversiones, Blasco ha recordado que son las mismas comprometidas en años anteriores y que no se han ejecutado, entre ellas citó el cívico de Fuentecillas, las piscinas de El Plantío, el polideportivo de San Pedro

y San Felices y o los polígonos.