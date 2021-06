Casado pide a Sánchez intensificar la relación con Marruecos

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "intensificar" la relación con Marruecos para resolver la crisis y no poner en riesgo la cooperación en política migratoria, lucha contra el terrorismo yihadista y el narcotráfico o la colaboración en materia pesquera o agrícola. Tras señalar que el PP lleva "avisando" desde hace un año de lo que podía pasar con Rabat, ha calificado de "torpeza tremenda" la entrada en España con "identidad falsa" del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

"Ahora mismo lo que habría que hacer es intentar intensificar esas relaciones y resolver una crisis en la que algunos llevamos avisando desde hace un año", ha declarado Casado en un desayuno informativo, donde ha aludido a las declaraciones que estos últimos meses había realizado el exvicepresidente Pablo Iglesias sobre el Frente Polisario que habían disgustado al país vecino.

Casado ha indicado que cuando la embajadora de Marruecos pidió ver a su partido hace seis meses, el PP ya "avisó de lo que estaba pasando" y recalcó entonces que era "difícil enfadar a Marruecos, Argelia y al Frente Polisario a la vez" pero que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos lo estaba consiguiendo

Además, ha señalado que en las reuniones telemáticas que mantuvo en mayo con los partidos marroquíes RNI e Istiqlal, a raíz de la entrada de Ghali en España, ya le comunicaron que las relaciones "estaban muy deterioradas". "Y así se transmitió también al Gobierno", ha apostillado.

Las peticiones del PP

Casado ha recordado que el PP pidió "ensanchar las relaciones bilaterales con Marruecos, un socio que es vecino del sur y con el que comparte una agenda pesquera, agrícola, cultural y de seguridad "muy importante", así como tener una actitud "proativa" en Europa para la defensa de las fronteras de Ceuta y Melilla.

Además, ha señalado que reclamó más presencia de las Fuerzas Armadas en las ciudades autónomas y refuerzo de la Policía y Guardia Civil, así como un plan especifico económico y social para las ciudades autónomas. "Esto tuvo nula respuesta", se ha quejado.

A raíz de la crisis abierta con Marruecos, el líder del PP ha señalado que reclamó a Sánchez que "hiciera todo lo posible para encauzar" la situación desde una "posición pragmática" porque "no solo está en riesgo la política migratoria" sino también la cooperación contra el terrorismo yihadista, el narcotráfico o la política del sector pesquero o agrícola.

Una posición internacional "más responsable"

Tras asegurar que la política exterior es "muy compleja", Casado ha afirmado el Ejecutivo debe tener una posición internacional "más responsable", también con Estados Unidos. En este punto, ha criticado que varios meses después de llegar Joe Biden a la Casa Blanca aún no haya llamado a Pedro Sánchez.

Casado ha achacado esa situación a la política del Gobierno con países como Venezuela, en alusión al 'caso Delcy Rodríguez', y ha recalcado que en Estados Unidos las "afrentas" a otra administración americana "se heredan". "Esas cuestiones pasan factura", ha avisado.

Al ser preguntado qué debería hacer el Gobierno para rebajar la tensión con Marruecos, ha indicado que en primer lugar no debería haber roto la tradición de viajar en primer lugar a Rabat, como hicieron sus antecesores en Moncloa.

Además, tendría que "haber dicho la verdad" en relación a la entrada de Ghali en España con "identidad falsa", un episodio que ha calificado de una "torpeza tremenda". "Hay que tratar estas cuestiones con muchísimo rigor y no se puede mentir", ha avisado.

Se queja de que Sánchez no haya vuelto a llamar

Por eso, el presidente de los 'populares' ha insistido en que ahora habría que "intentar intensificar esas relaciones" con Marruecos y "resolver una crisis" de la que el PP lleva "avisando" desde hace un año

Finalmente, ha indicado que habló con Pedro Sánchez hace dos semanas a raíz de la crisis migratoria en Ceuta pero se ha quejado de que el jefe del Ejecutivo no haya vuelto a contactar con él. "Me dijo que me iba a informar de esto puntualmente y hasta hoy", ha proclamado el presidente del PP.

Indulto igual a fractura social

Pablo Casado ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por considerar que, al conceder los posibles indultos a los líderes del 'procés', está apostando por "fomentar las fracturas" territoriales y "corrompiendo" la figura del indulto, del que ha advertido que es "ilegal según el Tribunal Supremo", para "pagar un precio político" y mantenerse en el poder.

Así lo ha subrayado durante su intervención inicial en el desayuno informativo de Europa Press, en el que ha centrado su discurso troncal en arremeter contra el presidente del Gobierno por llamar "concordia" a "esa oscura transacción" que, según ha dicho, es "la manipulación grotesca de unos valores para ponerlo al servicio de los propósitos más bajos".

En un discurso en el que ha comenzado reivindicando los valores de la Transición para rechazar frontalmente los indultos a los líderes independentistas, Casado ha apelado a la "concordia que nace de la moderación" y ha avisado de que esta posible medida de gracia puede causar "daños severos".

"Corrompen la figura del indulto y el papel institucional de la Presidencia del Gobierno para pagar un precio político con el patrimonio de todos a beneficio del propio Sánchez; contra la ley, contra su propia palabra y a favor de quienes solo han tratado de someter a la sociedad a su chantaje", ha censurado.

"Paso previo a borrar el delito"

En este contexto, Casado rechaza que el "Gobierno terminal" esté, según ha dicho, "rehén de aquellos que quieren destruir España" y considera que estos indultos pretenden "minimizar la gravedad" de celebrer un referéndum contra la ley y son el "paso previo para borrar el delito".

"Llamar concordia a esa oscura transacción es mucho más que una trampa del lenguaje y un desprecio a la inteligencia y a la madurez de los españoles; es, simplemente, la manipulación grotesca de uno de los valores más nobles de nuestra política para ponerlo al servicio de los propósitos más bajos", ha subrayado.

Casado ha protagonizado un discurso inicial monográfico sobre los indultos y contra Pedro Sánchez en este desayuno informativo de Europa Press avisando de que, si los separatistas no abandonan sus amenazas, España está "abocada a que la historia se repita una y otra vez con el mismo resultado".

"Autoindultos ilegales"

Así, ha aprovechado el informe del Tribunal Supremo en contra de esta medida de gracia para asegurar que estos "autoindultos son ilegales" y que, según defiende, los ha propuesto Pedro Sánchez para "seguir en el poder".

"Sánchez se comprometió solemnemente y en público en la campaña electoral, a no pactar con independentistas, a tipificar el referéndum ilegal, traer a Puigdemont ante la Justicia y acabar con el adoctrinamiento educativo y la propaganda mediática pública. Pero lo que ha hecho es proponer autoindultos según el Supremo para seguir en el poder", ha sentenciado.

En este contexto, también ha afeado que el Ejecutivo se esté planteando modificar el delito de sedición que, según ha recordado, aprobó el PSOE en la reforma del Código Penal de 1995 y que "existe en todos los países de nuestro entorno".