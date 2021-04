Un vídeo de los marineros del submarino emociona a Indonesia

Un vídeo de los marineros del submarino indonesio hundido que los muestra cantando una canción titulada Adiós en el interior de la nave se ha convertido en viral y ha emocionado a muchos internautas en Indonesia tras la trágica muerte de sus 53 ocupantes.

El vídeo fue grabado con un móvil en el interior del submarino KRI-Nanggala-402 antes de que desapareciera en las aguas al norte de la isla indonesia de Bali el pasado miércoles y fuera localizado el domingo partido en tres a más de 800 metros de profundidad tras una operación de búsqueda internacional.

"Aunque no estoy preparado para echarte de menos, no estoy listo para estar sin ti, espero lo mejor de ti", cantan los marineros, uno de ellos con una guitarra, en presencia del comandante del sumergible, Heri Oktavian.

Se trata de la canción Sampai Jumpa de la banda indonesia Endank Soekamti, originaria de Yogyakarta.

Uno de los primeros en compartir el vídeo en las redes sociales hace unos días fue Henrik Paulsson, un profesor de la Universidad de Defensa de Suecia y amigo de Heri Oktavian.

"Cantan una canción titulada Sampai Jumpa que significa adiós (...), y la canción es sobre una despedida, parece que la cantan como una despedida a todos nosotros", dijo un usuario de Twitter al comentar el vídeo.

Video of Letkol Laut Heri Oktavian and crew singing a love song onboard KRI 402 Nanggala.



53 sailors, one of which was my friend, are now gone. pic.twitter.com/nVON3tnG4P