El Tottenham confirma a Conte como su nuevo entrenador

El Tottenham ha anunciado la contratación como nuevo entrenador de Antonio Conte, que ocupa la vacante dejada por el despedido Nuno Espírito Santo y firma contrato con el club londinense hasta junio de 2023, con una opción de prórroga.

"Estoy muy feliz de volver a entrenar y de hacerlo en un club de la Premier League que tiene la ambición de volver a ser protagonista. El Tottenham tiene unas instalaciones de última generación y uno de los mejores estadios del mundo. Estoy deseando empezar a trabajar para transmitir al equipo y a la afición la pasión, la mentalidad y la determinación que siempre me han distinguido, como jugador y como entrenador", valoró Conte en un comunicado.

El italiano explicó que el Tottenham ya intentó su fichaje el pasado verano, pero que el acuerdo no fructificó porque su salida del Inter "todavía era demasiado reciente" y no se sentía "emocionalmente" preparado para una nueva aventura. "Ahora que la oportunidad ha vuelto, he optado por aprovecharla con gran convicción", añadió.

De esta forma, Conte iniciará su segundo trabajo en la Premier inglesa, donde ya dirigió durante dos temporadas al Chelsea (2016-18) llegando a conquistar el título. Su objetivo será revitalizar a un Tottenham que ocupa la novena posición del campeonato con las mismas victorias y derrotas (5) esta temporada.