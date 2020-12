"En la primera ola llegaron tumores más evolucionados"

El conocido jefe del servicio de Oncología Médica del HUBU, Carlos García Girón, absolutamente reacio a conceder entrevistas porque afirma que su obligación es dar voz a los miembros de su equipo, al que califica como uno de los más solventes del país, afirma que Guillermo Crespo (Palencia, 1980) es como "un Ronaldo" de su especialidad, haciendo un símil futbolístico que muchas personas comprenderán. Este joven médico, muy apreciado por sus pacientes por la extrema sensibilidad y el compromiso que tiene con cada uno de ellos, explica en estas líneas cómo ha afectado la pandemia a un área del hospital tan singular y cuál ha sido su apuesta en este año tan duro: la atención presencial. "En estos tiempos se habla mucho de telemedicina pero realmente la telemedicina es una cosa y llamar a los pacientes por teléfono, otra", asegura.

¿Cómo les ha cambiado el trabajo desde el inicio de la pandemia?

Creo que hay que diferenciar las etapas que se han dado en todos estos meses. La primera fue la del susto ante lo que nos venía: Tuvimos que parar casi durante dos semanas hasta analizar la situación intentando, sobre todo, no dañar a nuestros pacientes y después de ese tiempo constatamos que para ellos era más grave su tumor que la covid. Había que tomar precauciones y seguir porque la oncología no puede parar. Sabemos que cada año fallecen por cáncer algo más de 112.000 personas, creo que esto nos hace ver la gravedad de la situación. Entonces, lo que nosotros hemos intentado es mantener la misma calidad en la asistencia de antes de la pandemia. En esta segunda ola podemos decir que estamos haciendo el trabajo cien por cien presencial con algunas modificaciones en ciertos protocolos. Por ejemplo, hay algunos tratamientos cuyas toxicidades aumentan mucho el riesgo de ingresos o de complicaciones, por lo que en ciertos casos hemos utilizado tratamientos más suaves pero siempre sin perjudicar el pronóstico y la evolución de la enfermedad.

¿Cuántas consultas se suspendieron y cuándo?

Durante esas dos primeras semanas hicimos consultas telefónicas, llamábamos a los pacientes, les explicábamos la situación y que se iba a posponerse el tratamiento durante un tiempo prudencial. Analizamos caso por caso y alguno continuó el tratamiento, incluso en esos días, porque no se podía demorar ni una semana. Después hubo otras pocas semanas en las que las revisiones las hacíamos por teléfono y si el paciente tenía algún dato de alarma o nos contaba algo le mandábamos venir. A día de hoy, incluso las revisiones anuales, que son de bajo riesgo de recaída, las hacemos presenciales, algo que valoran mucho los pacientes, que dan mucha importancia al hecho de venir, de que les exploremos, les miremos a la cara, la cercanía... todo esto les da tranquilidad y no solo que les digamos por teléfono que los análisis han salido bien.

¿Qué ocurrió con los pacientes de fuera de Burgos?

No tuvimos ningún problema porque un tratamiento médico era una de las causas que permitía saltarse el confinamiento y, a mayores, les hicimos un papel para que vinieran tranquilos por si les paraban.

La Sociedad Europea de Oncología ofreció unos datos según los cuales el 36% de los tratamientos se interrumpió y el 60% de los servicios redujo su actividad en la pandemia. Por lo que me cuenta entiendo que aquí no ha sido así.

No. Nosotros hemos tomado una decisión muy clara, que es optar por la atención presencial. En estos tiempos se habla mucho de telemedicina pero realmente telemedicina es una cosa y llamar por teléfono es otra y en nuestros pacientes, que muchos tienen que recibir el tratamiento intravenoso, esto queda descartado y con otros, que tienen tratamientos orales, lo que hemos hecho ha sido distanciar las visitas y controlar por teléfono que todo estaba yendo bien. Han venido menos a la consulta y siempre de una manera individualizada y bajo nuestro control.

Hay gente a la que le da mucho miedo ahora acercarse a un hospital. ¿Se han encontrado con casos?

Hemos entendido perfectamente esta prevención y la respetamos aunque realmente han sido muy pocos los que han preferido no venir, casos muy puntuales cuyo perfil se ha correspondido con personas de muy avanzada edad que aunque tuviera una recaída de la enfermedad igual no se le iba a tratar de una manera muy agresiva.

El presidente de su sociedad científica, Álvaro Rodríguez-Lescure, aseguraba en septiembre que los nuevos diagnósticos de cáncer han caído y expresaba su temor por la no detección temprana de tumores. ¿Aquí lo han notado? ¿Ha descendido la derivación de pacientes?

Sí, notamos que de algunos tumores están viniendo menos casos nuevos y que algunos casos que nos llegan lo hacen con la enfermedad más evolucionada, porque en esos meses malos, entre marzo y principios de mayo, hubo pacientes que igual no tuvieron acceso a la Atención Primaria, a las pruebas diagnósticas o algunos, incluso, no se atrevieron a consultar por el miedo. Eso lo que ha hecho ha sido demorar el proceso diagnóstico y que lleguen los tumores más evolucionados y, por tanto, con peor pronóstico, aunque esto ha cambiado en la segunda ola. Hay que valorar la gran labor que ha hecho Atención Primaria y recordar que el trabajo no siempre va a ser perfecto y se nos van a escapar cosas y que están haciendo un esfuerzo muy grande. Es cierto que hay personas que han podido tener una experiencia negativa pero como tónica general se está haciendo un esfuerzo grandísimo.

¿Ustedes trabajan coordinadamente con Atención Primaria?

Propiamente no hay un protocolo aunque si tienen un caso con alguna duda pueden consultarnos, pero son de casos que están ya en tratamiento y que conocemos nosotros, que somos los que entramos cuando ya está finalizado el proceso diagnóstico que hacen otras especialidades como Medicina Interna, Digestivo, Neumología...

¿Se puede hacer ahora algo para recuperar a los pacientes ‘perdidos’, a esos que llegaron tarde?

En esta pandemia todos estamos pagando un precio y nosotros tenemos que minimizar esas pérdidas. Hay pacientes con los que ya vamos a llegar tarde. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, no demorar las cirugías oncológicas -hace unas semanas, coincidiendo con una gran saturación del hospital se suspendió cierto número de quirófanos aunque solo hubo un día en el que no hubo operaciones, el resto sí que hubo pero menos-. Siempre hay retrasos que son asumibles y que no cambian el pronóstico pero más allá de cuatro semanas sí repercute en la evolución de la enfermedad. Del mismo modo, tanto la gerencia del hospital como Cirugía General y el resto de los servicios implicados -porque esto es un trabajo en equipo- están haciendo el máximo esfuerzo para que la demora sea la mínima posible.

¿Se ha recuperado la normalidad?

Estamos en el camino de recuperarla a base de un sobreesfuerzo continuado.

Supongo que no ignora que hay varias familias que han denunciado que la falta de atención presencial en el centro de salud desembocó en un diagnóstico tardío de cáncer y un fallecimiento. ¿El cáncer hay que verlo? ¿Qué signos visuales pueden hacer pensar que está delante de un posible tumor?

Cada caso hay que ponerlo en el contexto en el momento en el que estábamos. Ahora hemos aprendido mucho de los meses que vivimos y las decisiones tomadas atrás vistas ahora puede ser que no hayan sido las mejores, pero hay que entenderlas en ese contexto de desbordamiento, de desconocimiento de a lo que nos enfrentábamos, de desprotección y tantas otras cosas. Lo que tenemos que mirar es cómo hacer las cosas ahora sin olvidar que vivimos en una carencia de medios y de personal. Porque la Atención Primaria está completamente desbordada, están haciendo un esfuerzo de manera continuada que no sabemos aún hasta cuándo durará, lo que es un gran problema. Los médicos lo hacen lo mejor posible y ante síntomas sospechosos citan a la gente presencialmente en la consulta aunque haya podido haber una serie de casos muy desafortunados. Pero eso no tiene que manchar el resto del trabajo bueno que se está haciendo.

También hay gente, quizás la de más edad, que no acude al centro de salud por miedo. ¿Ante qué signos es ineludible que se pida ayuda médica porque puede tratarse de un cáncer?

Por ejemplo, una pérdida de peso exagerada y sin venir a cuento (sin estar a dieta), sangrar al orinar o con la deposición o la aparición de un bulto. Ante esto se citará presencialmente para saber de qué se trata.

¿Hay algún tumor que les haya preocupado más que otros en el sentido de recibir un diagnóstico tardío?

No pondría un ejemplo concreto porque tenemos problemas con algunos tumores que cuando dan los síntomas es cuando la enfermedad está avanzada y diseminada. En esos casos, el pronóstico ya es malo de entrada y cualquier demora lo va a empeorar pero no pasaríamos de enfermedad curable a no curable.

¿Cuánto reduce la supervivencia un diagnóstico que tarda tres meses, que es lo que duró, aproximadamente, el confinamiento?

En una enfermedad de lenta evolución es un tiempo que podemos recuperar, el problema son las enfermedades agresivas y fulminantes en las que probablemente no íbamos a curar al paciente pero sí alargar esa supervivencia. Una de las cosas más desagradables que hay es quedarte con la sensación de que no has llegado ni a empezar el tratamiento ni a darle esa oportunidad al paciente, porque uno trabaja siempre con la esperanza de que vaya muy bien y cambiar el pronóstico de la enfermedad.

¿Se han encontrado con casos sobre los que han pensado que hubieran evolucionado mejor si los hubiera visto antes?

De forma puntual, no es algo mayoritario ni que nos agobie.

¿Cómo le puede complicar las cosas a un paciente oncológico ser covid positivo?

Tenemos datos de series recogidas a nivel nacional e internacional que nos dicen que los pacientes oncológicos tienen más posibilidades de contagiarse, más riesgo de ponerse graves y más riesgo de muerte. Estos datos hay que mirarlos con cautela porque vienen de la primera ola y sabemos que entonces solo se hacía la PCR a los pacientes graves y es difícil extrapolar datos a la situación que estamos viviendo ahora. Existen causas que podrían explicarnos por qué pasan estas cosas: Porque nuestros pacientes están inmunosuprimidos, porque el cáncer de por sí produce un riesgo más alto de trombosis, que se relaciona con las complicaciones del covid, y que algunos de los tratamientos que utilizamos pueden aumentar la denominada ‘tormenta de citoquinas’ que tanto complica la situación. Pero todo esto no está demostrado del todo. También tenemos que tener en cuenta otros factores como que nuestros pacientes y sus familias son muy cuidadosos de no contagiarse y están muy implicados, tanto, que a veces nos han notificado antes que al médico de Familia que han sido, por ejemplo, contacto estrecho. En la primera ola solo 12 pacientes se contagiaron, un número muy pequeño, y en la segunda, hay casos muy puntuales. Así que igual que las estadísticas dicen que son pacientes de más riesgo, nuestra experiencia es que las personas con cáncer no están sufriendo las consecuencias propias de la infección por covid más que en casos muy puntuales.

¿Un positivo interrumpe un tratamiento oncológico?

Sí, viene a ser como el confinamiento de cualquier persona sana. A los diez días se le repite la prueba y si se ve que ha generado inmunidad puede retomar el tratamiento .

Se conoce cada vez más información sobre el virus y muchas de las consecuencias de la enfermedad que provoca. ¿Alguna de ellas puede ser un proceso oncológico?

Por el momento no se han descrito esas secuelas pero también es verdad que el desarrollo de un cáncer requiere de un tiempo, por tanto, tendrá que haber una evolución más larga para decirlo con rotundidad.

¿Cómo se trabaja para paliar la soledad que en esta situación los pacientes sufren en los hospitales?

En la planta se permite un acompañante que tiene que ser siempre el mismo y después, cuando un paciente está cerca de fallecer, se permite que vengan más familiares. En las consultas hemos tenido que restringir los acompañantes salvo en las personas que lo necesitan por su condición física y esto para nosotros es una pérdida porque el acompañante nos da siempre más información y la familia quiere recibirla de primera mano. Nuestra sala de espera es un problema, tenemos nueve consultas a la vez y allí se juntan los nueve que están citados, los nueve siguientes y sus respectivos acompañantes y eso es una locura, no se puede permitir tanta aglomeración.

¿Complica de alguna manera la comunicación con el paciente el hecho de que vaya solo a la consulta?

Lógicamente perdemos algo de calidad, tanto en el trato como en la información. Nosotros, que buscamos siempre la excelencia, tenemos que asumir que ahora las cosas son así para no perjudicar en mayor grado a los pacientes. Es decir, perdemos algo, pero es por un bien mayor.

La Asociación Española contra el Cáncer ha contado que un tercio de los pacientes han experimentado en estos meses cuadros de ansiedad y depresión. ¿Lo han notado en las consultas? ¿Ustedes pueden trabajar de alguna manera para evitarlo o paliarlo?

Estamos viviendo una situación en la que todos tenemos más estrés de lo habitual e incluso síntomas depresivos puntuales. Si además tienes un problema grave, eso se multiplica. Nosotros colaboramos muy estrechamente con los psicólogos de la AECC y ponemos en contacto a los enfermos con ellos cuando es conveniente. Tenemos pacientes, por ejemplo, que estaban acostumbrados a ir a recoger a sus nietos al colegio y ahora eso no lo pueden hacer, otros que pasan más tiempo solos en casa y otros para los que posponer planes a futuro quizás signifique que no se van a poder cumplir y por eso tenemos que darles todo nuestro apoyo.

¿Cómo están ustedes, los profesionales?

Lo estamos llevando lo mejor que podemos porque estamos acostumbrados a situaciones de mucho estrés, a dar malas noticias, a ver el final de nuestros pacientes... Nuestro objetivo es dar lo mejor para ellos y tener claro que la Oncología no puede parar, tenemos que seguir adelante. Hemos seguido al cien por cien teniendo en cuenta que tenemos cinco compañeros en los equipos covid y uno de baja, es decir, que de los 20 que somos ahora estamos trabajando catorce.

Siempre nos dicen que en Burgos cualquier paciente tiene acceso a todos los tratamientos. ¿Esto ha cambiado con la pandemia?

Son varias las circunstancias que pueden afectar a un paciente con cáncer en la pandemia: que se infecte de covid, que se altere su tratamiento -ya hemos dicho que en oncología, no, y que en el proceso diagnóstico, puntualmente- y la tercera es que se está paralizando la investigación, ya que los proyectos covid se han multiplicado y a veces se están haciendo a costa de los que tienen que ver con el cáncer, tanto porque han disminuido los donativos privados y ayudas públicas como porque hay grupos de investigación que han pasado del cáncer a la covid. Aquí hemos continuado con los ensayos clínicos que teníamos en marcha e incluso en estos momentos pacientes para los que no teníamos aquí el mejor tratamiento disponible y había un ensayo en Madrid están viajando allí. Pensamos que la investigación es el único camino para seguir mejorando y para cambiar el pronóstico de aquellos tumores que aún no lo tienen bueno. Hay que seguir apostando por ella, de hecho, esta pandemia nos ha demostrado que invertir en sanidad no es perder dinero sino todo lo contrario: mejorar la calidad de vida de la gente y ahorrar a medio y largo plazo.

¿Cree que esta idea habrá calado en los gestores?

Nuestra misión es concienciar a la sociedad de que tenemos que seguir apostando por la investigación y la inversión en salud, tanto en personal como en medios técnicos.

El servicio de Oncología Médica del HUBU nunca aparece en el ranking de las listas de espera de consultas. ¿Han seguido así?

Ha seguido así, nunca tenemos lista de espera y hacemos hueco al paciente cuando es necesario.

¿Cómo encaran la tercera ola que, según muchos expertos, llegará y posiblemente será entre los meses de enero y febrero?

Dentro del cansancio que se va acumulando y de la dificultad extra que suponen las circunstancias de cada uno, diría que somos gente que cuando venimos al trabajo lo damos todo. Nuestro objetivo es seguir dando una atención de excelencia. Es verdad que tenemos momentos de cansancio y desánimo pero cada mañana volvemos con la máxima energía.