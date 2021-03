Subir la categoría de los bomberos cuesta a Burgos 300.000€

Sobre la bocina aprobó la comisión de Personal del Ayuntamiento de Burgos la adaptación del cuerpo de Bomberos a la Ley de Seguridad Ciudadana que la Junta de Castilla y León publicó en 2019. Tenía el consistorio dos años, que se cumplieron el pasado 12 de marzo, y no fue hasta este lunes cuando se puso el asunto sobre el tapete. Hicieron falta siete mesas de negociación entre mandatarios municipales y sindicatos para alcanzar un acuerdo que convenciera a ambas partes. Todo ello, por supuesto, contrarreloj. La totalidad de la plantilla del servicio, salvo el jefe, ascienden de categoría y tendrán una mayor retribución salarial que costará al Consitorio 300.000 euros a pagar en tres años.

Según explicó la concejala de Personal, Nuria Barrio, desde el principio de las negociaciones las aspiraciones de los representantes de los funcionarios de Bomberos se antojaban complicadas de alcanzar, puesto que solicitaban un incremento salarial con efecto retroactivo de los dos años desde que entró la norma en vigor o en todo caso una subida de niveles (como ocurrió con los policías locales). El margen de maniobra era escaso, pues la propia ley contempla en una disposición adicional que la regulación de rangos de los Bomberos no tiene por qué implicar un incremento presupuestario a los ayuntamientos. Sin embargo, tampoco podían tirar de los complementos específicos porque no lo permite la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en 2019. «Habría que haber denunciado el convenio y alcanzar un nuevo acuerdo. No habríamos llegado a tiempo», señaló la edil. El Ayuntamiento propuso amortizar tres de las 125 plazas del Servicio de Extinción, pero también se desechó por la falta acuciante de personal y porque eso habría obligado a tirar de horas extraordinarias, lo que significa un mayor coste.

Finalmente se acordó una subida de 300.000 euros en el presupuesto que se aprobará este viernes (percibirán unos 138 al mes brutos, aproximadamente). El incremento se repartirá en tres años, de manera que en el presente recibirán el 40% de esa nueva retribución, un 70% el que viene y la totalidad en 2023. La reclasificación del rango de los funcionarios no implica una mayor carga de trabajo de la que tienen actualmente.