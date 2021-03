Mañueco y el PP sacan pecho tras una moción que les refuerza

La resaca de la fallida moción de censura en Castilla y León dejó ayer a un AlfonsoFernández Mañueco crecido tras superar la intentona socialista en las Cortes. El presidente de la Junta quiso agradecer el apoyo de militantes, cargos públicos y concejales de la Comunidad y de fuera y también la responsabilidad de los procuradores de la Cámara autonómica para salir «reforzados» tras la moción de censura del PSOE. Precisamente ayer, en un acto de Renault en Palencia, AlfonsoFernández Mañueco saludó y conversó con el presidente delGobierno,Pedro Sánchez, un día después de que fracasar la moción socialista. Una imagen triunfal que también se repitió a nivel nacional, donde el líder popular PabloCasado expresó su apoyo al presidentes de la Junta. Consejeros, alcaldes y presidentes provinciales aprovecharon ayer para felicitar al líder de la Comunidad y arremeter duramente contra el PSOE, al tiempo que volvieron a insinuar que la derrota de Luis Tudanca debería acarrear su dimisión. Fernández Mañueco reconoció ayer que la fallida moción socialista ha servido para «renovar votos» con el vicepresidente, Francisco Igea, y celebró que se pone fin a unos días «ajetreados» por una iniciativa que «impulsó», a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que «materializó» el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca.

A través de un vídeo, Fernández Mañueco agradeció el apoyo de los procuradores y de los miembros de la Junta y aseguró que salen «reforzados» para seguir con el proyecto de transformación de la Comunidad, centrado en su modernización, protección y futuro de «nuestra tierra». A los afiliados, simpatizantes, cargos y concejales de «todos los rincones» de Castilla y León y de fuera les instó a seguir trabajando en lo importante, que son las personas.

El presidente de la Junta también intervino ayer en sendas entrevistas radiofónicas que aprovechó para agradecer el respaldo de los 40 parlamentarios que votaron en contra de una moción de censura que «ya es pasado» y sobre la que insistió que ha sido una maniobra de Sánchez «a espaldas» de la «honradez» que caracteriza a los ciudadanos de Castilla y León.

«Mi compromiso es firme, no necesitamos elecciones, no necesitábamos una moción de censura, vivimos momentos de sufrimiento y dificultad y Castilla y León necesita estabilidad y certidumbre», defendió Mañueco, quien garantizó su trabajo para finalizar la legislatura con su pacto con Ciudadanos en Castilla y León, un acuerdo que «funciona» y «cumple objetivos». Además, lamentó que muchos parlamentarios de Ciudadanos «han sufrido mucho» durante el proceso de la moción de censura y consideró que tanto Tudanca como Pedro Sánchez deberían «pedir disculpas» a la sociedad.

Conspiración de pasillo

«Mientras PP y Ciudadanos trabajábamos, algunas personas del PSOE estaban en conspiraciones de pasillo, no me parece lo más adecuado, ni lo más acertado ni lo más oportuno, Tudanca no ha sido capaz de entender la situación en la que se ha puesto el sistema democrático, yo soy presidente por una mayoría legítima», zanjó el presidente de la Comunidad. «Quien ha ganado es Castilla y León y quien ha perdido es Sánchez, que se ha estrellado con algo que caracteriza a Castilla y León, la serenidad y la sensatez», apuntó Mañueco, que sostuvo que «ha ganado la gestión, ha perdido Sánchez, otros estaban en la conspiración y la intriga, nosotros en el trabajo».

Inmoral

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, denunció, durante su intervención en la Junta Directiva Nacional, por «inmoral» que el PSOE haya intentado «socavar y reventar» gobiernos de su partido que «ofrecen estabilidad», como el de Castilla y León con PP-Cs, aseguró que no lo van «a tolerar» y sentenció que Pedro Sánchez ha salido «más débil» de esa operación.