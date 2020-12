"Vacunarse es la mejor manera de dejar de contar muertos"

Trabaja en una unidad de cuidados intensivos, por lo que está enormemente expuesto a contagiarse de coronavirus. Por lo tanto, en la misma mañana del pasado 8 de diciembre, cuando arrancó en el Reino Unido la campaña de vacunación contra la covid-19, Juan Ramón Valle, médico burgalés de 32 años expatriado en Londres desde 2018, corrió a inmunizarse y lo hizo acompañado por un colega griego para hacer, de paso, una burla a los que llama brexiters (partidarios de la salida de la UE) y que vieran "cómo un español y un griego eran de los primeros en vacunarse", afirma con ironía. "Solo tengo enrojecida la parte del pinchazo por lo que si tuviera otra reacción, probablemente sería la covid y no la vacuna porque estamos muy cerca de pacientes que están muy graves ", explica.

La situación en aquel país no es nada buena: "Aún muere mucha gente, a veces nos da la impresión de que estamos otra vez en marzo aunque ahora, desde el punto de vista de mi especialidad, que son los cuidados intensivos, conocemos un poco más la enfermedad ", asegura este joven, que no va a volver a casa en Navidad precisamente porque las cifras de esta provincia no son tampoco nada halagüeñas y está en el aire la amenaza de la tercera ola. Esta situación es un ejemplo, a su juicio, de por qué es tan importante vacunarse en cuanto se pueda: "La vacuna no va a cambiar las cosas en una semana pero psicológicamente si tú sabes que en enero te vas a vacunar y que para primavera las cosas han empezado a cambiar igual te cuesta menos prescindir de la celebración de la Navidad ".

Valle anima a la población burgalesa a que no tenga ningún tipo de prejuicio o temor y vea la vacunación contra la covid-19 como el final de esta pandemia: "La vacuna es esencial, es que es evidente que se trata de la única manera que vamos a tener para dejar de contar muertos. No estamos hablando de que te vacunes de la gripe porque tienes 40 años sino que lo hagas contra un virus que ha demostrado ser mucho más contagioso y mucho más letal y que lo hagas por los que te rodean . No vale con que digas 'yo tengo 40 años y estoy sano' porque a lo mejor te cargas a tu madre, que tiene 80 ".

La vacunación de las personas mayores en el Reino Unido se ha concentrado en los hospitales debido a que, según explica Valle, las residencias son allí muy pequeñas, es decir, no cuentan con las estructuras más grandes que hay en España, con centros de centenares de ancianos, por lo que en el suyo, el Great Ormond Hospital for Children, dice que era muy curioso ver juntos a los mayores y los sanitarios -también allí grupos prioritarios- esperando a ser inmunizados.