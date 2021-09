«Estadios como El Plantío te hacen ganar partidos»

Pablo Valcarce representa la experiencia en el vestuario del Burgos Club de Fútbol. Sus 186 partidos en Segunda División (Numancia, Mallorca, Ponferradina y Burgos) le permiten hablar con conocimiento de causa de esta categoría. Nacido en Ponferrada hace 28 años, habla con tranquilidad pero con seguridad de lo que está suponiendo este inicio de temporada para el equipo burgalés. Asegura que la plantilla debe creérselo, ser fuerte mentalmente, porque ya ha demostrado que puede ganar a equipos como el Valladolid. Pablo Valcarce, que ha conocido las aficiones de Numancia, Mallorca y Ponferrada, admite sentirse impresionado por lo que se vive en El Plantío y cree que con su ayuda podrán dar una nueva alegría en el derbi ante el CD Mirandés.

¿Qué valoración hace de la derrota en Ibiza?

Ya lo hablamos entre nosotros. Estuvimos muy largos durante todo el partido. Sí que es verdad que también tuvimos nuestras opciones, pero esto es Segunda y como se está viendo, puedes ganar y perder contra cualquiera.

Con 1-0 tuvo una gran ocasión para empatar el partido antes del descanso. Esa acción pudo cambiar el desarrollo del encuentro.

Sí, fue justo antes del descanso. Hubiese sido un gol importante. También hubo otra acción antes del descanso, en la que me dan por detrás y no lo revisa el VAR. Son cosas que pasan, hay que estar callados, porque si dices algo te puede perjudicar. Nosotros, a lo nuestro, y a seguir.

En Amorebieta sufrió una expulsión muy rigurosa y en Ibiza el colegiado ni consultó el VAR.

Precisamente por eso lo digo. Fue una expulsión surrealista, que no se había pasado en mi vida. Y en Ibiza me soltaron una patada por detrás. Ni la revisaron y pitó el final del primer tiempo.

¿Cree que falta un poco de coherencia con el tema del VAR?

Llevo tres años con este sistema y no había tenido ninguna queja, salvo ahora. También en Primera División hay muchas dudas. Creo que los árbitros no están seguros ni ellos de lo que pitan.

Regresando al equipo, ¿toca hacer borrón y cuenta nueva antes del derbi?

Desde luego. En el fútbol la ventaja que tenemos es que a los siete días tenemos otro reto, que se llama Mirandés, y vamos a prepararnos para ello.

Ha vivido muchos derbis en otras ciudades y siempre son especiales y atractivos para la afición.

Nuestra afición ya nos dio la fuerza contra el Valladolid y espero que este domingo sea igual y brindemos una nueva victoria a nuestra afición porque se lo merece. Me ha sorprendido un montón la afición en El Plantío. No me lo imaginaba así, son estadios que te hacen ganar partidos.

¿Les puede afectar la derrota en Ibiza?

Las derrotas siempre son jodidas y lo que hay que hacer esta semana es cambiar y coger una energía positiva, que nos ayude la gente, y así es como se rompen estas rachas.

Usted conoce perfectamente la Segunda División y se está demostrando que es una categoría muy dura y exigente.

La Segunda es así, puedes ganar al primero y perder contra el último. Si no estás enchufado los 90 minutos es jodido ganar. En esta categoría todos los equipos están preparados físicamente y si no das el cien por cien es complicado ganar.

¿Qué importancia tiene la mentalidad?

Mucha. En Primera y Segunda todo el mundo está muy bien preparado física y mentalmente. Luego es verdad que hay equipos que cuentan con esos tres o cuatro jugadores determinantes que pueden marcar la diferencia. En el resto la clave es el bloque.

¿Qué análisis hace de estas siete primeras jornadas?

El equipo se está dando cuenta de lo que es la Segunda División, hay que creérselo. Parece que salimos un poco acogotados, pero ya llevamos siete jornadas, ya sabemos lo que es esto y lo que tenemos que hacer es terminar de creérnoslo. No somos peores ni inferiores que nadie.

¿Contra el Valladolid se demostró que equipo sí que hay?

Evidentemente. El Valladolid tiene una de las mejores plantillas de la categoría y ya se vio el resultado.