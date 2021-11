"Estoy en un negocio de riesgo y lo asumo desde el día uno"

El Hereda San Pablo atraviesa una situación delicada después de cuatro derrotas ligueras consecutivas. A su entrenador, Zan Tabak, no se le escapa que su posición es delicada en estos momento, pero prefiere "normalizar la situación para que la presión no le pese al equipo" en el partido contra el Unicaja, correspondiente a la décima jornada de la Liga Endesa y que se disputa este sábado en Málaga (Martín Carpena, 20.45 horas).

El preparador croata es consciente de que está "en un negocio de riesgo y lo asumo desde el día uno". "No estoy en esto desde ayer. Todos los días están saliendo periódicos donde han echado a un entrenador de un deporte profesional. Los mensajes catastróficos no me van. Jamás me ha valido porque estoy en esto desde hace muchos años y hay que intentar normalizar las cosas para poder trabajar y competir", explicó Tabak, quien insistió en que no le beneficia al equipo "afrontar el partido a vida o muerte o como un todo o nada".