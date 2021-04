Burgos no da más dinero y Air Nostrum rehúsa volar a Palma

La ciudad se quedará sin vuelos estivales desde el aeropuerto de Villafría por segundo año. La Sociedad de Promoción no está dispuesta a inyectar ni un euro más del 1,2 millones que paga a Air nostrum por operar la línea regular a Barcelona tres días a la semana. Así se lo trasladaron tanto el alcalde, Daniel de la Rosa, como el vicealcalde, Vicente Marañón, a directivos de la compañía con los que mantuvieron ayer una reunión telemática.

La cantidad de más que exigía la aeronáutica no ha trascendido pero los responsables municipales no quieren realizar más aportaciones de las que ya hacen. «No vamos a poner más dinero. Si la compañía quiere volar sin coste, bien, pero ellos nos han dicho que si no hay dinero no hay vuelos. Han sido muy taxativos», indicó Marañón.

La propuesta era fletar dos vuelos semanales (lunes y jueves) a Palma de Mallorca durante seis semanas, la última de julio, las cuatro de agosto y la primera de septiembre. Para ello se usaría un avión de cien plazas (el que opera a Barcelona tiene 50). La misma situación se vivió en el verano de 2020 cuando la compañía pidió 110.000 euros y luego los rebajó a 50.000 por seis conexiones a París o Ibiza y la ciudad tampoco quiso pagar por el escaso éxito que pudieran tener en plena pandemia.

La reunión con los representantes de Air Nostrum se produjo el mismo día en el que la compañía, franquiciada por Iberia, dio a conocer sus rutas de verano en las que conectará el litoral nacional, fundamentalmente Baleares, con 22 aeropuertos nacionales y cuatro internacionales. Por ejemplo, desde León hará dos frecuencias a la semana a Ibiza, otras dos a Mallorca y uno con Menorca. También desde Valladolid se podrá viajar a Ibiza (una frecuencia) y a Mallorca (dos frecuencias) durante los meses centrales de verano. Todas las rutas serán atendida por reactores CRJ 1000 de cien plazas.

Según la compañía, el programa especial para este verano supone una apuesta por la recuperación turística de los destinos españoles.