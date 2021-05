La Junta plantea que gestione Aspanias un equipo externo

La consejera de Familia, Isabel Blanco, planteó ayer por la tarde a la Fundación Aspanias la entrada de un equipo técnico que asuma la dirección de esta entidad y trate de dar un rumbo a la actual deriva que sufre la institución. La propia Blanco se desplazó hasta Burgos para reunirse con directivos del citado órgano, con el alcalde, Daniel de la Rosa, y con la concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, en un encuentro en el que se abordó la delicada situación que sufre la Fundación Aspanias y en el que se plantearon diferentes medidas.

De este modo, la asociación Plena Inclusión -siempre bajo la tutela de la Junta- pasaría a tener total posibilidad de maniobra durante un plazo que podría llegar al año y medio, aunque siempre de forma temporal y no definitiva. El patronato de la Fundación Aspanias, que preside Juan José Rodríguez Villarroel, se convertiría en un mero órgano que recibiría puntualmente información sobre los pasos a dar. Actualmente todas las decisiones deben ser aprobadas por este, que también deberá pronunciarse sobre la entrada del equipo técnico externo. La reunión del patronato, confirman fuentes de la Fundación Aspanias, se celebrará en los próximos días, y deberá dar luz verde o rechazar el planteamiento de la Junta de Castilla y León. No obstante, la idea de perder toda la capacidad de decisión no ha caído bien entre los directivos, que reclamaron a Isabel Blanco clarificar la propuesta de manera insistente.

Donde no entraría -de momento- a actuar ni la Consejería de Familia de la Junta ni la entidad Plena Inclusión Castilla y León es tanto en la Fundación CISA como en la Asociación Aspanias, que seguirán gestionadas por sus actuales equipos de dirección y órganos de gobierno si nada cambia (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este jueves o aquí)