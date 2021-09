Adiós al padre Andrés, el cura obrero de Pescadores

Preguntar por el padre Andrés o por Andrés Avelino González Pérez en los círculos católicos de Burgos apenas despierta un encogimiento de hombros, mientras que cuentan que en Algeciras (Cádiz), sobre todo en el llamado barrio de Pescadores, pocos son los que no le conocen, hayan entrado o no en la parroquia de San Pedro y San Francisco Javier, donde ejerció hasta su jubilación forzosa. Andrés Avelino es uno de los históricos curas obreros a los que no les dolieron prendas en cambiar la sotana por el mono de trabajo y falleció el lunes a los 81 años en tierras andaluzas, donde vivió, luchó y deja huella.

Despierta su nombre también recuerdos en Feli, una vecina de 88 años de Robredo Sobresierra, el pueblo en el que Andrés Avelino nació en 1940 y vivió sus primeros años. Su padre fue capitán y comandante de la Guardia Civil y sirvió en Logroño, Galicia, Ponferrada, León y Medina Sidonia, según informa el periódico Europa Sur. En la cabeza de Feli se dibujan de forma inmediata recuerdos de la familia y, a través de su sobrino, el alcalde de la localidad, Marcos Escudero, apunta que vivían en la Casa Panza, pero también constata que hace muchísimos años que se fueron. Y sus calles no volvieron a pisar.

Sí pateó mucho las de Algeciras. Allí se quedó en cuanto tuvo oportunidad tras estudiar en el Seminario Conciliar de San Bartolomé (Cádiz) y se ordenó sacerdote en 1970. No era un cura al uso. Trabajó de peón de albañil y marino, ayudó a los inmigrantes que llegaban por mar y tierra y se remangó para poner en marcha la casa de acogida La Esperanza, todo un símbolo, y cuyo cierre aún duele.