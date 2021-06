Fuentecén exige soluciones para acabar con los accidentes

El último accidente en el cruce de Fuentecén hacia Roa de Duero se produjo hace solamente tres semanas. Fue el 17 de mayo, pasadas las nueve de la noche. Un vecino de la localidad ribereña hizo el stop, pero cuando se disponía a cruzar la N-122 para llegar a su casa, se le echó encima un vehículo que circulaba en dirección Valladolid. No hubo que lamentar heridas graves. Sí materiales para ambos coches: uno fue directamente al desguace y la reparación del otro, todavía en el taller, ascenderá a alrededor de 4.000 euros.

Los vecinos de Fuentecén, hartos de que estas escenas formen parte de su día a día desde hace ya más de 25 años, cuando se construyó el desvío, reclaman soluciones. En este "fatídico" cruce ya han perdido la vida cuatro fuentecinos y otros cuatro más en la primera intersección para acceder a la localidad yendo desde Aranda. En uno de los accidentes con víctimas mortales, un testigo cuenta que el coche quedó partido del impacto.

El peligro resulta evidente. Se trata de un cruce muy utilizado por los habitantes de Fuentecén para desplazarse hasta Roa, cabecera de la comarca, por ejemplo, para acudir al centro médico. Pero la visibilidad es prácticamente nula. La confluencia está diseñada de tal manera que implica cruzar toda la N-122. Si un camión o un coche se halla en la isleta esperando para dirigirse a Fuentecén, el conductor que aguarda en el stop, no puede ver si vienen vehículos desde la derecha. "Hay que sacar el morro del coche, con el peligro que ello implica", advierte el alcalde, Juan Antonio Martín, al tiempo que denuncia que cuando se realizó el desvío estaba proyectado un túnel.

Aquel conducto subterráneo quedó en el papel y más de dos décadas después, los vecinos sufren a diario las consecuencias. "Los vehículos que vienen desde Aranda hacia Valladolid bajan a gran velocidad, así que el leñazo está asegurado", lamenta el regidor. A su juicio, una buena solución pasaría por construir una rotonda, como la que sí que hay en Castrillo de la Vega, a ocho kilómetros. De esta forma, dice Martín, se obligaría a los coches a reducir la velocidad y en caso de impacto, las consecuencias no serían tan graves ya que no es lo mismo chocar a 40 kilómetros por hora que a 90 o 100, como sucede hasta ahora.

El propio alcalde admite que le da miedo salir en este cruce. "Miro 40 veces", y aun así no las tiene todas consigo. Las víctimas mortales que se han registrado hasta ahora y los continuos afectados marcan para siempre. Si no que se lo digan a Juan Manuel Pinto.

Su padre también sufrió un accidente hace cuatro años. Volcó. El todoterreno en el que circulaba quedó para chatarra tras impactar "con una furgoneta que circulaba a mucha velocidad". Un amigo le avisó. Él estaba en las viñas, ya que era época de vendimias, y le pidió que le fuera a buscar porque allí sólo tenía el tractor. El susto no se lo quita nadie. "Un montón de gente del pueblo ha tenido accidentes. No sé porqué no hacen nada. No ha habido más incidentes con tractores de milagro", denuncia Pinto, advirtiendo que si todo sigue así, el de hace tres semanas "no será el último choque.

"Abandonados". Así las cosas, el alcalde de Fuentecén admite que sienten "abandonados" y que hasta ahora ni Fomento ni la Junta de Castilla y León han atendido sus quejas. A todo ello se suma el retraso en la A-11. Por no hablar de los baches: "No es suficiente con que los eliminen en verano, mucha gente ha llegado a romper las ruedas. Queremos una carretera en condiciones y lo que tenemos es un caos".

De hecho, muchos vecinos de Fuentecén optan por evitar este peligroso cruce y hacen más kilómetros para llegar a Roa yendo por Hoyales. "Estamos dejados de la mano de Dios", zanja Martín.