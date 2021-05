Tudanca pide que sectores más afectados reciban los 162ME

El secretario general del PSCyL y portavoz de su grupo en las Cortes, Luis Tudanca, exigió hoy a la Junta de Castilla y León que habilite el fondo de ayudas de 162 millones aprobado a instancia de su partido para los sectores más afectados por las restricciones de la pandemia, como la hostelería y la cultura.

Durante una rueda de prensa tras el plenario de la comisión ejecutiva autonómica, Tudanca recordó que el pasado 14 de abril el pleno de las Cortes aprobó una proposición no de ley del Grupo Socialista para que la Junta habilite un crédito extraordinario destinado a aportar el 35 por ciento de lo recibido por el Gobierno para ayudas directas a los sectores más castigados por el coronavirus.

“A día de hoy no solo no ha llegado ni un euro, sino que no han empezado a tramitar las ayudas”, manifestó, tras subrayar la aprobación de ese fondo de 162 millones complementario de los 232 millones estatales, lo que elevan las ayudas hasta los 395 millones.

En tal sentido, se preguntó dónde está el dinero recibido del Gobierno para hacer frente a la pandemia, donde se refirió a 1.000 millones en 2020 y 1.400 en 2021 vía presupuestos, si no se ha reforzado la sanidad no se han dado ayudas a los sectores y familias más afectados por las restricciones impuestas para frenar el covid.

Así, criticó que ese dinero haya servido para tener supéravit en las cuentas de la Comunidad y exigió a Mañueco que se cumplan los compromisos adquiridos, donde volvió a censurar los incumplimientos con el diálogo social, empresas, autónomos, sanitarios o familias.

“No hay excusa, hay recursos”, recalcó el dirigente socialista, que consideró que esas ayudas llegan tarde y también demandó que se firmen los acuerdos pendientes del Diálogo Social, que, a su juicio, llegan con retraso.

La comisión ejecutiva realizó un balance “moderadamente optimista” de la evolución de la pandemia con el aumento del ritmo de la vacunación que permite un desahogo de los hospitales, explicó Tudanca, si bien, aunque se está más cerca de la inmunidad de grupo, lanzó el mensaje de intensificar las medidas de protección y de “no bajar la guardia para no llevarse un susto”.

Respecto de la posible flexibilización de medidas por la Junta, opinó que es difícil juzgar cuando falta una estrategia y se producen anuncios contradictorios, por lo que pidió menos "soberbia" del vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, y un plan coherente y certero con refuerzo de la sanidad y ayudas directas a los más castigados por las restricciones.

Por otro lado, manifestó que su partido va a trabajar “con ahínco” con los ayuntamientos, Junta, si “les deja”, y Gobierno para aprovechar la oportunidad de recuperación que se abre con la llegada de los fondos europeos, aunque reiteró que echan en falta “un proyecto de comunidad” y “falta de visión autonómica” en la biblioteca presentada por el Ejecutivo, que tildó de “promesas incumplidas”.