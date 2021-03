El play off como principal motivación para la Arandina

Ha reconocido para DB que tanto a él como a sus compañeros se les ha quedado «clavada una espinita» tras el cierre de la primera fase del campeonato porque al final «todos queríamos estar entre los tres primeros», pero el caso es que, para el portero de la Arandina Álvaro Rodríguez, la reciente trayectoria del equipo en liga no ha dejado de ser, en su mayor parte, positiva.

Y es que, más allá de que «los resultados no terminaran de salir» para haber podido acompañar a Segoviana y Burgos Promesas en el grupo que luchará a partir de ahora por una de las plazas de ascenso directo, el meta andaluz no ha querido dejar de poner en valor la garra mostrada por el vestuario «hasta el final» pese a no tener ya opción alguna de acceder a dicha ronda el pasado domingo en Ávila. Eso, y el hecho de que el equipo completara las dos últimas jornadas de la primera fase inmerso en una dinámica favorable de dos victorias consecutivas en las que, además de mejorar prestaciones, lograba, de paso, «recuperar también portería a cero».

Es por ese motivo precisamente, el de las buenas maneras registradas por los blanquiazules sobre el césped, que Rodríguez prefiere no lamentarse. Menos aún tras analizar que, aunque la Arandina tenga ahora que afrontar el ‘camino largo’ para poder seguir aspirando al ascenso, no es menos cierto que lo hace llegando a éste con opciones intactas al estar «todo por decidir».

Eso sí, con máxima cautela puesto que, como relata y pese a la reciente mejora, no deja de recordar que, «en una liga como ésta, tan corta y extraña, cualquier tropiezo puede complicarte las cosas». Algo, que ya conocen bien a orillas del Duero fruto de algunos resultados controvertidos, pero traumas, no obstante, superados, y que deben quedar atrás para poder afrontar con energías renovadas la fase que está a punto de comenzar. Un sector que se antojará duro porque «ahora va a ser tan importante no encajar y hacer goles como estar atento a los coeficientes», pero para el que se siente perfectamente preparado. También mentalizado e ilusionado ya que, como afirma tajante, «el play off es algo a lo que pocos clubes pueden acceder». Debido a ello, finaliza, «uno se motiva solo».