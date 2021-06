Severino no quiere jubilarse

Toda una vida dedicada a la enseñanza de matemáticas. Cerca de 2.000 alumnos arandinos y ribereños a lo largo de 36 años de trayectoria así lo atestiguan. En paralelo, Severino Lafuente suma otros 34 años como director del Instituto Cardenal Sandoval y Rojas. Ahora, acaricia una jubilación a la que se resiste. Porque se ve con fuerzas más que suficientes para continuar unos años más. Como docente, eso sí. Pero, tras cumplir 70 años en abril, le jubilan. Él no se jubila.

Aquel catedrático de El Burgo de Osma que aterrizó en Aranda en septiembre de 1985 ha echado raíces en un instituto que, casi, casi, es su primera casa. A este centro ha dedicado un sinfín de horas, sábados, domingos. Lo que hiciera falta. La dedicación ha sido plena. Sus ganas e implicación y, sobre todo, su pasión por las matemáticas, que le transmitió el profesor Vicente Munguía, permanecen intactas.

"Yo digo que me jubilan, dicen que ya no me quieren, que me vaya a casa, pero yo en principio, si hubiera espacio suficiente, me quedaría como profesor", admite Lafuente en su despacho, que apenas ha cambiado. Trabaja en la mesa que heredó de Teresa Aguado y que en breve cederá a la actual jefa de estudios, Beatriz Rodríguez. Curiosamente, su sucesora antes que compañera fue alumna. "Cayó en mis manos en un primero de BUP. Sé exactamente en qué aula convivimos aquel curso", lanza en un alarde de memoria.

Hablando de recuerdos, Severino dice no acordarse como tal de su primer día en el Sandoval. Sí de que llegó el mismo año que un amigo de un pueblo cercano, Alberto Ortega, catedrático de Filosofía. Ambos se ocuparon de iniciar la enseñanza de informática. De hecho, todavía hoy se conserva el primer ordenador que adquirió el centro, una especie de máquina de escribir. Lo que también tiene grabado son las clases atestadas de alumnos, unos 41 o 42, en pupitres pequeños. Si en "los mejores años", el instituto superó los 1.000 estudiantes, hoy ronda los 400.

Y es que el Sandoval de 1985 no tiene nada que ver con el de 2021. Aquel centro que sufría "enormes carencias" en cuanto a calefacción o instalaciones eléctricas, que no tenía vallas ni tampoco pistas, hoy, en parte obligados por la pandemia, ha dado "un cambiazo" y se encuentra a la última en TICS. "Eso ya no tiene vuelta atrás, perdurará", vaticina Lafuente. Reconoce que sigue usando la tiza, pero que cada vez interactúa más con los alumnos a través de la tablet y la televisión. Tecnologías que han potenciado el contacto con los alumnos: "El curso pasado fue el que más hemos hablado, les llamaba por Teams y resolvíamos dudas".

Armarse de paciencia. Tiempo y paciencia son su único consejo al nuevo equipo directivo, al que ya avanza que visitará para echar una mano siempre que lo necesiten. Se lleva el cariño de compañeros y las alegrías que le han dado algunos alumnos, a quienes exige respeto, esfuerzo diario e interés. Él se ha encargado de formar a distintas generaciones. La docencia es una profesión vocacional y eso no entiende de jubilaciones.