Un fallo en la cadena de conservación arruina 172 vacunas

172 vacunas inutilizadas y 86 personas que se quedaron sin ser inmunizadas contra la covid-19. Es el resultado de un «problema técnico y puntual», como lo denomina la Gerencia de Atención Primaria, ocurrido a mediados de mes en una de las neveras portátiles en las que se transportan estos medicamentos y por el que no se pudo conservar la cadena del frío, que hizo que no llegaran a la temperatura adecuada y que no se pudieran usar. Afectó a 16 viales de AstraZeneca (160 dosis) y a 2 de Pfizer (12 dosis), es decir, un total de 172 dosis que se podrían haber inoculado a 86 personas ya que se ponen dos a cada individuo, como es sabido. En ese momento se terminaba la inmunización de usuarios de centros de día para personas mayores y con alguna discapacidad tanto física como psíquica.

«Este problema aislado se ha detectado gracias a la vigilancia permanente que se hace de la custodia y conservación de las vacunas y ha permitido establecer medidas para impedir que se produzca de nuevo. Para asegurarse de ello se ha adquirido un frigorífico que mejorará la conservación», dijo una fuente de la Gerencia, poniendo en evidencia que el desarrollo del proceso de vacunación, puesto en marcha en esta provincia el pasado mes de diciembre, no está resultando exento de dificultades. Se trata de una circunstancia extraordinaria como corresponde al momento de pandemia, pues se está vacunando al conjunto de la población, según la estrategia del Ministerio de Sanidad. Las primeras fueron las personas institucionalizadas y en estos días le ha llegado el turno a los octogenarios y grandes dependientes.

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)