Auxiliados en Burgos 3 menores que se perdieron en el monte

Agentes de la Policía Nacional localizaron el pasado 1 de mayo a tres menores que se pusieron en contacto con la Sala del 091 para alertar de que habían salido a hacer una ruta en bicicleta y no lograban orientarse para volver. En su llamada, registrada en torno a las 22.30 horas en la Comisaría de Burgos, uno de ellos explicaba que había salido por la tarde hacia una zona de monte entre las localidades de Quintanadueñas y Villarmero, circulando por varios caminos forestales, no siendo conscientes de la hora hasta que empezó a oscurecer. Fue entonces cuando debido a la escasa visibilidad, se pusieron nerviosos y no supieron hallar el camino de regreso.

El policía que atendió la llamada estuvo en permanente contacto con el menor preguntándole detalles que hicieran posible ubicar el lugar en el que se encontraban para enviar a dotaciones policiales en su auxilio. Los agentes acudieron a la zona logrando que los menores divisaran las luces de los vehículos policiales y finalmente fueron localizados.

El acceso al punto exacto resultó complicado, dada la orografía del terreno y la escasa visibilidad. Además los agentes tuvieron que escalar una valla con una altura superior a dos metros para auxiliar a los menores.

Los tres se encontraban en perfecto estado de salud, si bien uno de ellos había extraviado un audífono que los policías, con la ayuda de las linternas, consiguieron localizar. Los menores junto con las bicicletas fueron evacuados y entregados a sus padres.