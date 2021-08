El campo burgalés ofrece paja a los ganaderos de Ávila

Toneladas y toneladas de paja esperan para salir desde tierras burgalesas en dirección a Ávila. La respuesta de la provincia al llamamiento de los ganaderos afectados por el devastador incendio forestal declarado el pasado sábado entre Navalacruz y Cepeda de la Mora ha sido espectacular, demostrando su solidaridad una vez más. Sin embargo, esta generosidad está costando que se concrete puesto que hay serias dificultades para localizar a transportistas que lleven las donaciones de los agricultores hasta los animales de las zonas arrasadas por el fuego.

Roberto Mínguez, de Vallunquera, y Sergio Marcos Escalada, de Avellanosa, no se lo pensaron dos veces y en cuanto se enteraron de la gravedad del suceso decidieron echar una mano. «La gente se ha volcado en ayudar porque hay ganaderos que han perdido toda la zona de pasto, las explotaciones, las naves, las máquinas...solo falta el medio de transporte», comentan, para añadir que lo han perdido todo y van a necesitar su ayuda todo el año, no solo ahora. Reconocen que han recibido «mensajes desgarradores» por redes sociales de compañeros de la zona incendiada y desde aquí intentan animar asegurándoles que están «esperando a que aparezca un camión». En ese momento se dejará de apilar para cargarlo y marchar.

«Cómo un agricultor no va a solidarizarse con ellos, nos puede pasar a cualquiera», manifiesta Esteban Martínez, presidente de Asaja, que no dudó en ponerse manos a la obra y enviar un mensaje a todos los socios diciendo que se necesitaba ayuda inmediata de paja destinada a los ganaderos que estaban sufriendo y «la respuesta está siendo excepcional, no se puede pedir más». Sin embargo, la realidad con la que se están encontrando es que el transporte a Ávila vale más que el propio camión de paja y se buscan medios urgentemente. De ahí que esas donaciones de paja no estén saliendo aún. Desde la asociación, además realizar todas las gestiones, pagarán dos viajes con dinero de su propio bolsillo y hacen un llamamiento a quienes tengan la posibilidad de coger un camión un día y ayudar en esta misión.

