"Esperamos que Benite y Rabaseda puedan jugar mañana"

El San Pablo se volverá a ver las caras mañana (20.30 horas) con el Lenovo Tenerife en el Coliseum. Esta vez el encuentro corresponde a la Liga Endesa y Joan Peñarroya espera poder contar con Xavi Rabaseda y Vítor Benite, que no viajaron a Canarias. El entrenador azulón no confirmó su presencia, aunque dejó entrever que "es la idea" que estén sobre el parqué, al igual que Jasiel Rivero, quien no jugó el pasado martes en el Santiago Martín por decisión técnica. "Esperamos que Rabaseda y Benite puedan jugar mañana. Rivero está perfecto", explicó Peñarroya, que dejó claro que su suplencia se debió a un "control de cargas físicas".