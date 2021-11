Roa pospone un teatro por la alta incidencia de covid

Ante el creciente número de contagios por coronavirus y con una incidencia que en 14 días supera los 1.522 casos por cada 100.000 habitantes, el Ayuntamiento de Roa de Duero ha decidido posponer hasta mediados de diciembre una obra de teatro infantil que estaba programada para este sábado.

Su alcalde, David Colinas, explica que han tomado esta medida para evitar que la situación empeore, además de prevenir nuevos contagios. Los datos preocupan. En los últimos siete días, la incidencia acumulada de casos diagnosticados supera los 738 por cada 100.000 habitantes. Aún más alarmante es el indicador relativo a la incidencia entre los mayores de 65 años, que ayer se disparó hasta los 2.389, siempre por cada 100.000 habitantes ya que la villa raudense cuenta con unos 2.200 residentes.

De acuerdo con la información ofrecida desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, en estos momentos permanecen activos cuatro brotes en la zona básica de salud de Roa. Todos tienen carácter familiar y cada uno de ellos, por ahora, deja tres personas contagiadas.

Ante este panorama, desde el Consistorio del municipio ribereño han optado por retrasar la obra Debajo del tejado. Por ahora, no se ha tomado ninguna otra medida. Colinas sostiene que "no tiene atribuciones" para ello y no oculta cierto malestar con la Gerencia de Atención Primaria tras no recibir "ningún tipo de información". Espera que se pongan en contacto con él para "analizar si procede tomar alguna medida más drástica".

Hace unos días, el propio regidor emitió una nota en la que apelaba a la responsabilidad debido al exponencial aumento de contagios. "Pensar que todo pasó y que gozamos de una situación normal es engañarnos a nosotros mismo y hacer un flaco favor a las personas con las que convivimos", relató Colinas, al tiempo que recordó la importancia de usar mascarilla, especialmente en espacios cerrados.