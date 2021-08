Más de 100 locales hosteleros se traspasan en la pandemia

Nunca antes la hostelería burgalesa se había puesto tan a prueba como aquel mes de marzo de 2020 en el que la explosión de la pandemia obligó a bajar la persiana de los negocios y abrió una etapa de incertidumbre provocada por la imposición de fuertes restricciones que aún hoy no han desaparecido por completo. Hubo que tirar de ahorros, quien logró renegociar el alquiler, quien tuvo que acudir a préstamos familiares o bancarios, quien decidió anticipar una jubilación que no terminaba de llegar y quien, por desgracia, no pudo aguantar semejante envite y tuvo que cerrar para siempre. Un tiempo en el que ha habido momentos muy difíciles y en el que también ha habido quien ha visto nuevas oportunidades. Ambas sensaciones las constata el hecho de que desde abril del año pasado la Concejalía de Licencias y Servicios haya tramitado más de un centenar de cambios de titularidad de negocios. Lo que antes se conocía popularmente como traspasos.

El presidente de la Federación Provincial de Hosteleros, Fernando de la Varga, destaca que «los datos son muy alarmantes» y «constatan el dolor y el sufrimiento» que ha padecido el sector durante la pandemia.

De la Varga asegura que «hace muchos años» que no se registraban unas cifras de este tipo y confirman lo que el sector lleva tiempo advirtiendo. Desde luego, una realidad muy distinta a la que, según recuerda, pintaba el vicealcalde, Vicente Marañón, al afirmar que los datos de los contadores de agua de la ciudad constataban que la hostelería había resistido a los cierres. No parece que se hubiera percatado de que muchos locales habían cambiado de manos.

