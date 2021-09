Aparicio exige la extensión del Serla a todas las provincias

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, exigió hoy en el Parlamento autonómico la extensión del Serla más allá de la provincia de Valladolid, y echó en cara a la Consejería de Empleo e Industria y los responsables de sus distintas áreas que atacaran a los miembros del Diálogo Social durante esta legislatura e incluso los acusó de "reírse a la cara" de sus aportaciones.

Aparicio acusó a la responsable del área, Carlota Amigo e incluso al viceconsejero, David Martín de falta de respeto a su trabajo, y significó que en, ningún momento, Cecale es "sectario", por lo que pidió que cesen los ataques al Diálogo Social y el intento de cambiar unas cosas por otras para que en las mesas de diálogo "entre todo perro pichichi".

"Creo que este clima ha sido debido a la ignorancia del Grupo Ciudadanos en lo que es el Diálogo Social y también de la consejera. No sabían lo que hacían realmente y le ha costado mucho entenderlo y aún así todavía no está puesta al día, cosa que nos preocupa", criticó.

Asimismo, defendió el papel de la Fundación Anclaje, y agregó que los empresarios no entienden que se pretenda anular esta herramienta útil por parte de uno de los socios de Gobierno. "Creemos que se lo han cargado de entrada, en vez, de haberla hecho más proactiva".

Respecto al Serla, indicó que solo funciona en Valladolid y no de manera completa, y añadió que el 70 por ciento de los litigios entre las empresas y trabajadores se resolvieron a través de este órgano sin necesidad de acudir a los tribunales. "Se aprobó su aplicación y no se ha cumplido, a pesar de sus ventajas ya que evita la judicialización y el grado de satisfacción de los actores es alto. En Valladolid está colapsado el sistema por no tener el sistema reforzado".

Por último también, insistió en la necesidad de poner en marcha las comisiones especializadas, que fueron aprobadas por todos los grupos a excepción de VOX.

"Durante estos dos años y medio hemos firmado, incluso aspectos con los que no estábamos de acuerdo, como la III Estrategia Integrada de Empleo, que no incluye al Diálogo Social Local como supervisor en aquellos municipios de más de 20.000 habitantes", destacó.

Aparicio compareció hoy en las Cortes para dar cuenta de los acuerdos del Diálogo Social de Castilla y León y durante su alocución y respuesta a los diferentes grupos políticos que participaron en la Comisión de Industria, aseguró que Cecale, durante la pandemia, "se vio solo y luchó contra los elementos".

En este sentido, afirmó no dudar acerca de que el PP sí cree en el Diálogo Social pero le indicó que "algo más podía haber hecho" cuando su socio de Gobierno intentaba desacreditarlo.

A pesar de la "enorme complejidad" de las negociaciones entre la Comisión Permanente y el Ejecutivo autonómico para negociar los fondos COVID, agregó que se alcanzaron acuerdos de ayudas a trabajadores, empresas y personas con motivo de la pandemia (Plan de Choque), y enumeró otros como la III Estrategia Integrada de Empleo, FP, Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad, Corresponsabilidad, Juventud en el Empleo o el Acuerdo de ayuda a las personas en situación de dependencia, entre otros.

Asimismo, avanzó que en breve se aprobará el IV Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León, que recoge múltiples temas relacionados con la internacionalización, la competitividad o la innovación.

Para el presidente de la Patronal de Castilla y León es necesario crear un Instituto para la Formación Profesional que sea referente, y también exigió la adaptación de las titulaciones superiores a la realidad del mercado laboral, ya que existen puestos de trabajo muy cualificados en las empresas que no se pueden cubrir por falta de profesionales y cantidad de egresados que no pueden trabajar porque no hay encuentran empleo relacionado con sus estudios.

Asimismo, exigió que la Mesa de Diálogo Social participe con voz propia en cómo se reparten los fondos europeos y también en la Mesa de Transición Justa. "En Cecale el Dialogo Social lo asumimos como compromiso, responsabilidad, querer entenderse, voluntad de alcanzar acuerdos y remar en la misma dirección, pero una de las partes no lo entiende así", lamentó para insistir que se ha llegado a tildar al Diálogo Social de "chantajista" cuando lo único que se pretende es defender los intereses de las empresas, trabajadores y de Castilla y León.