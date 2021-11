Aranda invierte 800.000 euros en reparar baches de 27 calles

El Ayuntamiento de Aranda de Duero destinará un total de 799.997 euros para renovar el asfaltado de 27 calles repartidas por todos los barrios. Un informe municipal del Servicio de Obras, Urbanismo y Servicios constata que la capa de rodadura de varias vías se encuentra "en mal estado, con socavones en el asfalto y grietas, lo que puede provocar tropiezos y caídas a los viandantes en los pasos de cebra y daños en los vehículos".

De ahí la necesidad de acometer esta mejora en las calles que se encuentran en peor estado, así como la eliminación de los resaltes existentes en el barrio de La Calabaza producidos por las raíces de los árboles. El proceso de licitación, al que las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 18 de noviembre, incluye el acondicionamiento del firme, el fresado, riego asfáltico, así como la parte proporcional de puesta a cota de pozos, arquetas y sumideros, el pintado de marcas viales, limpieza y gestión de los residuos.

En total, la reforma afectará a unos 52.000 metros cuadrados, repartidos por distintos puntos de Aranda. En el barrio de La Estación, se eliminarán los resaltes provocados por las raíces en la plaza Zurbarán, donde el asfalto se encuentra completamente abombado desde hace tiempo. También en la plaza Atlántico, Mediterráneo o Laguna Negra y en la avenida Goya. En Santa Catalina, los arreglos se llevarán a cabo en las calles Tejera, el final de Pedro Sanz Abad, Alameda y los aparcamientos de Santiago. Asimismo, en el polígono industrial Allendeduero, se actuará en la avenida Montecillo, varios puntos de la avenida Portugal y en las calles Haza, Oporto y Segovia. En lo que respecta al Ferial Bañuelos, se repararán baches y socavones en Torremilanos con San Bartolomé y Villalar. Los trabajos incluyen las calles Rosales, San Lázaro, Los Monjes, Los Pozos y San Isidro, la avenida Espolón en el centro y Fuenteminaya con Virgen de las Viñas, La Presa y Cantares, además de varios tramos de Sinovas.

En el caso de que el adjudicatario oferte más superficie, una vez ejecutadas todas las calles citadas, se actuará en las siguientes "por orden de preferencia" y "hasta agotar fondos": Ruperta Baraya y Valladolid desde San Juan de Dios hasta Teresa de Jesús Jornet, Comendador de Acuña con Colón y Parque, la plaza Laguna de Ruidera, la calle Duero, Fernán González, Rinconada, Antonio Machado, Núñez de Balboa, Valdecarros, Hontanar, Mirabuenos, Ponce de León, Peñaranda, Belorado, Briviesca, Castrojeriz, Lerma, Miranda, Roa, Sedano, Charcón y Cáceres.

No obstante, la ejecución de estas obras, que según el pliego durará 4 meses, no empezará hasta mayo. Y es que, como recoge el citado informe, Aranda no presenta unas condiciones meteorológicas adecuadas hasta abril en cuanto a temperaturas y hasta mayo en cuanto a precipitaciones, por lo que el inicio se ha fijado el 9 de mayo.

Arreglos en marcha. Esta futura actuación se suma a otras que ya se están acometiendo en diversos puntos de Aranda de forma simultánea. En Santa Catalina ya se han adecuado una serie de pasos de peatones para suprimir barreras arquitectónicas. Asimismo, en abril se licitó por 221.652 euros la reparación y mejora de aceras y áreas peatonales dentro del plan de accesibilidad y no discriminación para el uso de espacios públicos.