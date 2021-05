Aranda pide medidas cautelarísimas por el cierre hostelero

El Ayuntamiento de Aranda de Duero presentó esta mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid su recurso contra la orden de la Junta de Castilla y León que este lunes obligaba al cierre del interior de los establecimientos de hostelería. El recurso se plantea bajo la figura de medidas cautelarísimas lo que supone, según aclara la alcaldesa arandina, Raquel González, que "los jueces van a resolver in audita parte, eso significa que no van a escuchar a las partes, que no van a escuchar a la Junta y que solo van a atender a lo que hemos presentado".

Este recurso se tendrá que estudiar por parte de los magistrados del TSJCyL y "si a la vista de lo que nosotros decimos, ellos consideran que la Junta se ha extralimitado podrán suspender la ejecutividad de la orden de la Junta en tanto en cuanto se suspende en procedimiento de fondo", recalca González, lo que significa que la tramitación será más rápida y que si la decisión del tribunal es favorable al Ayuntamiento de Aranda, los establecimientos podrían volver a abrir sus interiores sin esperar a que bajen los parámetros sanitarios.

Para la elaboración del recurso se ha tenido en cuenta un informe de la Asociación de Hosteleros Asohar en el que se cuantifica el lucro cesante que provocaría el mantener cerrado el interior de los establecimientos, ya que se considera que el daño sería irreparable para este sector y toda la economía relacionada con la hostelería y su empresa auxiliar.