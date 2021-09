Cs aspira a ganar la moción de Valdeajos año y medio después

La Junta Vecinal de Valdeajos, perteneciente al municipio de Sargentes de la Lora, someterá a votación este miércoles la moción de censura presentada por el representante de Ciudadanos, Carlos Sainz, contra la alcaldesa pedánea, Iratxe Hilario. Esta pospuesta tiene ya un largo recorrido, ya que Sainz la expuso el 6 de marzo de 2020, pero era continuamente rechazada tanto por la regidora como por la secretaria, según explica Sainz, alegando que esta no cumplía con los trámites. Harto de esta negativa, el concejal acudió al juzgado al entender que se estaba vulnerando un derecho fundamental y ha sido finalmente una sentencia la que ha obligado a Hilario a convocar en el plazo de unos días este pleno para su debate y votación.

Carlos Sainz confía en que su propuesta salga adelante y se convierta así en el nuevo alcalde pedáneo de Valdeajos a partir de este miércoles, al contar, según él, con el respaldo de la mayoría de los vecinos, ya que en el caso de una Junta Vecinal son estos con sus votos nominativos los que toman la decisión definitiva. «De 23 personas empadronadas al menos 12 quieren ratificar ese cambio», señala el candidatos en relación al pleno que se celebrará a las 9 horas y donde participarán, según la convocatoria, los vecinos incluidos en el padrón a 1 de febrero de 2020.

Según Sainz, el principal motivo que alegaban para que la moción no siguiera su curso natural es que él no estaba empadronado en Valdeajos en el momento de presentarla. «Consulté a la Junta Electoral Central después de que hubiera dado la razón a la alcaldesa en un primer momento. Aporté todos los datos y se desdijeron dándome la razón. Decían que si tanto ella como yo pudimos presentarnos como candidatos a las elecciones a la Junta Vecinal sin estar empadronados ninguno de los dos en la localidad, también podíamos presentar una moción», explica Sainz, recordando que esto fue en junio de 2020.

Los meses fueron pasando y Sainz insistiendo. En mayo y junio de este año, primero la alcaldesa y luego la secretaria, le comunicaron que la moción no seguía adelante «porque no cumplía con los requisitos». Fue en ese momento cuando decidió consultarlo con un abogado y poner la moción de censura en manos de la justicia. «Con la sentencia a mi favor ya no les ha quedado más remedio que convocar el pleno», comenta el concejal de Ciudadanos, que recuerda que la Junta Vecinal está formada por tres personas, la alcaldesa pedánea y marido, ambos socialistas, y él mismo.

Propuestas. Contando con que finalmente los vecinos respalden su candidatura, Carlos Sainz ya tiene claro en qué va a empezar a centrar sus esfuerzos como alcalde pedáneo. «Lo primero será hablar con el secretario de Sargentes de la Lora para que asuma la secretaria, ya que la actual secretaria fue nombrada por la alcaldesa, al no haber asumido el cargo el anterior», aclara.

El siguiente paso será ver el estado de las cuentas y mejorar dos aspectos que actualmente preocupan en el pueblo: la comunicación y la falta de bar. «Valdeajos tiene ingresos gracias a los molinos y al coto de caza, por lo tanto medios para poder mejorar la telefonía. También estudiaremos los trámites para ver como ceder el local del bar a la asociación y que esta le ponga en funcionamiento».

Por otro lado, Carlos Sainz recuerda que el juzgado desestimó hace unos meses la denuncia presentada por los socialistas en la que aseguraban que había habido un incremento sospechoso en el padrón de personas que entendían que podían favorecer la llegada de Ciudadanos a la Alcaldía.