Capiscol y San Amaro abren el 9 y El Plantío el día 17

No habrá que esperar a la llegada oficial del verano para darse el primer chapuzón en las piscinas municipales. El Servicio de Deportes ha decidido abrir las de Capiscol y San Amaro el próximo día 9 de junio mientras que las de El Plantío lo harán el 17.

Como novedad respecto al año pasado no cerrarán mediodía para realizar labores de limpieza, como habían solicitado los usuarios que trabajar con turno partido y aprovechan estas horas, y se podrán usar los vestuarios pero no las duchas. Tampoco será necesario hacer reserva previa como sucediera el año pasado. "Al no tener que hacer dos turnos no será necesario tener que hacer reserva previa", indicó el concejal de Deportes, Leví Moreno.

En un principio las piscinas de verano abrirá con un 50% de aforo al estar en alerta 3 como consecuencia de la pandemia aunque no se descarta ampliarlo si la ciudad baja a 2. "Se irá revisando el aforo en función de lo que diga la Junta de Castilla y León".

Leví Moreno se congratuló de poder abrir antes que otros años debido a que en ambos complejos están prácticamente concluidas las tareas de mantenimiento y puesta a punto del césped. También hoy abrirá el bar de San Amaro y el día 17 lo hará el de El Plantío. "Como está haciendo bueno ya nos llegaban muchas peticiones para que al menos abriéramos el solarium".

Paralelamente, se han iniciado los trámites para llevar a cabo la contratación de los socorristas para la campaña estival . El año pasado se retrasó su apertura hasta el 29 de junio pero este año se ha decido adelantar la fecha debido a que la situación sanitaria está remitiendo.

Leví Moreno insiste en que las piscinas son entornos seguros, dado que el agua está clorada y se realizan labores de limpieza constantes. El año pasado no hubo ningún problema durante la campaña estival y tampoco lo ha habido en las climatizadas.

También permanece abierta la piscina cubierta del centro cívico de San Agustín hasta el día 20, fecha en la que se cerrará. Paralelamente desde hoy y durante 30 días estará cerrada la piscina cubierta de El Plantío con el objetivo de llevar a cabo tareas de mantenimiento y lo mismo sucederá con la de San Amaro pero en septiembre. Este tiempo de cierre se aprovecha para revisar los conductos y comprobar que toda la instalación está en las mejores condiciones posibles para su uso por los burgaleses.