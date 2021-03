Los súper urgen acelerar la vacunación de sus empleados

Uno de los sectores que no ha cesado su actividad ni un solo momento con motivo de la pandemia ha sido el de los supermercados. Estos establecimientos se volvieron fundamentales en los días previos y posteriores al decreto del primer estado de alarma, nutriendo a los clientes de todos los productos que demandaron para sobrellevar el primer encierro.

La consideración como esenciales dentro de la cadena productiva, no obstante, no les ha permitido acelerar la vacunación entre su personal como sí ha ocurrido en el caso de la Policía, los Bomberos, la Guardia Civil o los voluntarios de Protección Civil. Es por ello que desde la patronal regional Asucyl remitieron a principios de febrero una carta a la Consejería de Sanidad solicitando la vacunación de sus empleados «no solamente por pertenecer a un sector declarado esencial, sino también por estar expuestos a la transmisión comunitaria en su labor profesional». No obstante, y según apunta Isabel de la Parte, secretaria de Asucyl, no han vuelto a tener notificación alguna por parte de la administración regional sobre la petición.«Somos el final de la cadena alimentaria y estamos en contacto con la sociedad.Nosotros no podemos teletrabajar ni quedarnos en casa, tuvimos que acudir a los centros incluso durante los tres meses de encierro», recuerda.

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)