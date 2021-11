«Me encanta el ambiente de amistad creado con mis clientes»

Meraki es un término de origen griego que significa «hacer algo con el alma, con amor y creatividad, dejando una parte de uno mismo en el trabajo». Verónica Ayuso (más conocida por las calles de Miranda como Vero), junto a su socia Lorena López, decidió utilizar esa palabra para bautizar en 2017 el que se plantea como el proyecto más grande de su vida: El Meraki Lounge Bar. Aunque no era la única opción sobre la mesa. «Estábamos entre Mondo Lirondo y Meraki», pero el significado de esta última palabra acabó por inclinar la balanza.

Esta idea, que se basa en el amor por el trabajo, se ha convertido en la premisa en la que se fundamenta su negocio, convirtiéndolo en algo que va mucho más allá de un simple bar donde ir a tomar algo: «Esto es un punto de encuentro para todos, mis clientes no son clientes, son personas con la que me puedo sentar a tomar el café, ir a cenar... Diría que el 90% de los que vienen aquí son amigos». Algo que es muy difícil de lograr y que la gente ha sabido apreciar. A esto ha ayudado sin ninguna duda el carácter de Vero, que se considera a sí misma como «alguien muy cercano» que ha provocado que la gente que acuda a su bar vaya también «a ver a la Vero», afirma sonriente. «Me encanta el ambiente de amistad que se ha creado con mi clientela», confiesa sin tapujos».

Pese al éxito cosechado a lo largo de los años, los inicios no fueron nada fáciles debido al pasado que tenía el local: «Todos, incluida yo misma, pensaban que estaba loca por volver a coger un bar. Además, esto anteriormente era un pub, por lo que la gente lo relacionaba con el mundo de la noche y ni se fijaba por las mañanas en nosotros, por lo que al principio nos costó mucho arrancar».

Sin embargo, el trabajo realizado dio sus frutos y pronto la gente, comenzando por las trabajadoras de la Plaza de Abastos (de las que Vero habla maravillas) fue conociéndolo hasta llegar al punto de que «no parábamos, nuestro primer verano ya fue un auténtico boom», gracias en parte al servicio de cenas que desde un inicio estuvo presente como una de las señas del negocio. La envidiable situación que tiene el local, situado en una calle peatonal frente al mercado de la ciudad, fue otro de los elementos indispensables para que el Meraki sea lo que es en la actualidad.

Vero no puede dejar de sonreír cuando habla de su equipo, al que considera como «una familia» en la que no hay jefes: «Yo me considero como una compañera y estoy realmente contenta, la mayoría lleva conmigo desde el inicio y son un auténtico equipazo», ensalza.

Resulta inevitable hablar de lo que se ha sufrido en el sector de la hostería durante la pandemia, época que también le ha servido para «aprender y mejorar». Restricciones sanitarias como el cierre de los interiores le obligaron a «ingeniárselas» y buscar nuevas fórmulas de negocio, como lo fue la venta de cafés para llevar, que tuvo un rotundo e «inesperado» éxito: «Fue brutal, dábamos 400 o 500 cafés abriendo solo hasta la una y media y se formaban unas colas enormes», recuerda.

Además, la terraza con la que ya contaban fue una gran ayuda para seguir trabajando. Sin embargo, también hubo que hacer sacrificios: «Tuve que cerrar la cocina y meter a dos trabajadores en ERTE, la limitación horaria hasta las 10 hacía imposible servir cenas y tuvimos que hacer el esfuerzo», asegura.

Con todo, aquel que acuda a tomar el café o la caña al Meraki puede estar seguro de que ahí encontrará en Vero mucho más que una camarera, encontrará una amiga.