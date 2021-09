Un 25% de abonos y un 15% de entradas accederán al Coliseum

El presidente del Hereda San Pablo, Félix Sancho, junto a su director deportivo, Albano Martínez, han anunciado la decisión tomada por el club de cara a los abonos: el iBono no se ejecutará este año y se pasará al siguiente campaña (o en esta si se alcanza el 90% de aforo antes del tramo final de liga), mientras en la presente, marcada por el 40% de aforo, se sacará un 25% de nuevos abonos y, en cada encuentro, habrá un 15% de entradas que solo podrán comprar los socios (a no ser que no se agoten). Una opción "híbrida" entre las dos opciones más votadas, pues la que optaba por usar el iBono este año prácticamente no obtuvo apoyo.

De esta manera, serán en torno a 2.400 personas las que se espera que saquen el nuevo abono (750 a través del pack familiar), mientras en cada partido acudirán 1.400 a través de entrada. En caso de que el aforo aumente, aumentará consecuentemente el porcentaje de entradas vendidas.

Los precios de los abonos serán los de hace dos años y los de las entradas se adaptarán, oscilando entre los 20 (primer anillo) y los 8 euros (en pack familiar) y pasando por los 17 (segundo y tercer anillo).

La venta de los nuevos abonos se hará de manera presencial y online. Se llenará el 25% de cada sector con las personas que antes lo obtengan.

Además de la Liga Endesa, el club regalará a los que se hagan con el nuevo carné la asistencia a los tres primeros partidos de la fase de grupos de la Basketball Champions League.

Otra de las novedades importantes que reveló el presidente fue la posible celebración de la Final Intercontinental en el Coliseum. Para principios de año, Sancho espera que se pueda llenar el estadio u obtener un aforo cercano al máximo.