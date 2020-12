Cristina Gutiérrez estará en el Dakar 2021

Cristina Gutiérrez participará en el Dakar 2021. La piloto burgalesa lo hará de la mano del equipo Red Bull Off Road Junior Team y correrá con un OT3, un todo terreno ligero, en la clase SSV. La burgalesa cumple así su sueño de disputar un año más el rally más exigente del mundo cuando parecía que se había esfumado por falta de patrocinio. "Os dije que no iba a dejar de luchar. Me ha llegado esta gran oportunidad y voy a formar parte del Red Bull Team", publicó Gutiérrez en su cuenta de Instagram.