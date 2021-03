Muere un burgalés en el San Millán tras caer 500 metros

Un montañero burgalés de 63 años murió ayer tras precipitarse desde la cima del pico San Millán y caer durante alrededor de 500 metros por la cara norte. Todo apunta a que el escalador, que iba correctamente equipado para la práctica de este deporte alpino, pudo resbalar ante la inestabilidad de la nieve que hay en la montaña. Pese a que un espeso manto blanco baña al techo de la provincia, el sol y las buenas temperaturas que han reinado estos días, unido a las lluvias, provoca que esta no tenga mucha consistencia y pueda desprenderse con cierta facilidad. La caída se prolongó durante cerca de medio kilómetro hasta que el cuerpo quedó en un circo glaciar, donde los profesionales sanitarios no pudieron sino certificar el fallecimiento del varón.

Una llamada a las 12:20 horas por parte un grupo de montañeros alertó al Centro de Emergencias de Castilla y León 112 que una persona, que había escalado el San Millán por la cara norte, se había precipitado por esta misma una vez logró hacer cumbre. Tras acercarse a él, ya que la zona es completamente inaccesible para vehículos por tierra, comprobaron que se encontraba inconsciente y con parte del casco de seguridad roto. El 112 comunicó el suceso al Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, que movilizó el helicóptero de salvamento con dos rescatadores. Además, se dio aviso del incidente a la Guardia Civil (COS), a los Bomberos de Burgos y de Pradoluengo y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que enviaron el helicóptero medicalizado.

El primero de los aparatos llegó a la zona donde se hallaba el cuerpo y los montañeros, junto a la Laguna de San Millán. Una vez los dos rescatadores descendieron hasta tierra comprobaron que el burgalés, que hace unos pocos días cumplió los 63 años, había fallecido en el acto.

Tras las comprobaciones pertinentes en plena montaña, le colocaron en una camilla y le izaron al helicóptero mediante la maniobra de grúa. Una vez se completaron las oportunas diligencias por parte de los organismos, fue trasladado por aire hasta la localidad de Santa Cruz del Valle Urbión, donde le esperaban los servicios de emergencia del Sacyl.

DESCUIDO.

El pico San Millán, el más alto de la provincia de Burgos con 2.131 metros de altura, ya puso en apuros a un grupo de excursionistas de la capital hace algo menos de dos meses, aunque con un final menos trágico. En esta ocasión, cinco jóvenes burgaleses decidieron pasar la mañana del sábado en la montaña, pero una vez que coronaron y emprendieron el camino de regreso hasta Pineda de la Sierra las malas condiciones meteorológicas les jugaron una mala pasada. La intensa niebla, unida a la lluvia y a la enorme cantidad de nieve que se acumula en las inmediaciones de la montaña provocaron que se perdieran y tuvieran que llamar al 112.

El primer aviso lo dieron minutos después de las 15 horas, pero no fueron rescatados hasta las 20:30, algunos con claros síntomas de congelación en dedos de las manos y los pies que les obligaron a pasar por el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) para descartar lesiones más graves. «Pensaba que me las iban a tener que amputar, las tenía congeladas y no las sentía», declaró uno.