Mañueco confía pero no confirma la reapertura para el lunes

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, confió en que el lunes se cumpla el «acuerdo de apertura» de la hostelería, los centros comerciales, los gimnasios y el sector del juego, si se confirma el objetivo del 35 por ciento de ocupación media de las UCI en los hospitales de la Comunidad.

Mañueco manifestó que el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, explicó el criterio de desescalada con «meridiana claridad» y afirmó que en este momento la evolución es «buena y favorable» en cuanto a la incidencia y hospitalización.

Por otro lado, pidió disculpas si se producido alguna confusión tras las declaraciones realizadas el lunes por los consejeros de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, según informa Ical.

Al respecto, insistió en que hoy se analizará si se cumple el criterio de ocupación del 35 por ciento en las unidades de cuidados de críticos para iniciar la apertura del interior de la hostelería, centros comerciales y gimnasios y subrayó que, en cualquier caso, nunca antes del lunes estaría en vigor esa medida y siempre condicionada a que se cumpla el criterio marcado en el Consejo de Gobierno.

Fernández Mañueco rechazó que haya dos maneras de ver la desescalada en el Gobierno de coalición y confesó que la reunión del lunes se alargó, entre otros motivos, porque él se «despistó» y tuvo que empezar media hora más tarde, pero recalcó que el criterio le explicó el vicepresidente y portavoz.

El presidente, ante la desescalada, trasladó un mensaje de prudencia y subrayó que aunque las terrazas estén abiertas se debe tener puesta la mascarilla cuando no se bebe ni se come, no fumar en las misas y cumplir con los límites de aforo y distancia entre mesas.

Batalla interna.

Por su parte el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, aseguró ayer que «el problema es que nadie sabe a qué atenerse en Castilla y León respecto al proceso de desescalada» y acusó al Gobierno autonómico de librar «una batalla interna brutal» que «está perjudicando la lucha contra la pandemia y la recuperación económica» después de «un año muy muy muy duro».

Para el socialista «no puede ser que cada día se cambie de criterio», de manera que «el presidente de derecho, Alfonso Fernández Mañueco, diga por las mañanas una cosa y el presidente de hecho, Francisco Igea, diga otra por las tardes», al tiempo que «los consejeros de Ciudadanos dicen una cosa un día y al día siguiente los del Partido Popular digan otra».

Similares críticas realizó el líder autonómico de Podemos, Pablo Fernández, quien dijo que «el caos caracteriza todas las decisiones» de la Junta al existir «consejeros que enmiendan la plana a sus compañeros de Gobierno» en un momento en el que «la ciudadanía requiere certezas y certidumbres».

«Es lamentable e inaudito tener un Gobierno autonómico que da constantemente bandazos, que continuamente cambia de criterio y que es una jaula de grillos», denunció Fernández, recordando las declaraciones de estos últimos días.