«No valen excusas pese a jugar contra los mejores»

Una vez finalizada la primera fase liguera, el Círculo BigMat Fontecha ya se prepara para iniciar un segundo ciclo competitivo que le enfrentará a los mejores de su grupo. Este gran rendimiento de los pupilos de Raúl Zamora no era esperado a comienzos de temporada, sobre todo tras un año tan convulso. Así lo entiende uno de los baluartes del proyecto, Juanto Calleja, quien asume que es «algo inesperado quedar entre los mejores», pero por otro lado entiende que «el equipo se ha ido asentando, hemos ido asimilando conceptos y mejorando partido a partido».

Solo superados por el Lauburu Ibarra y el Otxartabe tras la finalización de las primeras 14 jornadas, el atacante verdiblanco cree que el equipo se encuentra «donde nos merecemos» pese a que en un principio la ambición mucho más rebajada. «Al empezar, nuestro objetivo era salvar la categoría, pero te lo vas creyendo y vas fijándote nuevas metas que al final se han cumplido». Especial mérito tiene este hecho cuando en las primeras semanas las normativas más restrictivas y prohibitivas de Castilla y León les hacían un flaco favor en comparación a las normativas de sus rivales de grupos vascos, mucho más laxas. «Ha sido un año muy difícil, especialemente durante el inicio. No sabíamos ni si íbamos a entrenar, pero hemos sobrepasado las dificultades para tirar carro», presume el salmantino.

Una de las claves para que el rendimiento de la plantilla arlequinada haya sido superior al esperado es la fusión entre juventud y experiencia: «Los chavales que vienen y la experiencia que dan veteranos como Fer o Javi Poves han sido claves. La mezcla funciona porque es savia nueva junto a jugadores que se sacrifican en cada entrenamiento y dan ejemplo cada día a los que están empezando. Hay muy buen grupo», afirma Juanto Calleja, que está igualmente orgulloso de sus compañeros «dentro y fuera de la pista».

De cara a la segunda ronda de liga, en la que van a tener que hacer frente a bloques favoritos al ascenso a Segunda División, el pivote del Círculo BigMat se muestra ambicioso: «No nos hemos quitado la presión. Aunque estemos arriba vamos a querer ganar contra todos. No va a valer la excusa de estar jugando contra los mejores. Nos vamos a ir igual de dolidos si perdemos ahora que como lo hacíamos en la primera fase». Y para seguir en la línea que hasta ahora ha llevado al equipo a lo máximo a lo que se aspiraba, Juanto apela a la unidad: «Estoy convencido de que si las cosas salen bien es porque tenemos ambición y luchamos, no porque nos dejamos llevar. Vamos a seguir juntos vayan las cosas bien o mal», añade.

En este segundo ciclo competitivo están en juego los billetes que dan derecho a disputar la Copa del Rey la próxima campaña, sin embargo, es más un aliciente que un objetivo para los de Raúl Zamora: «No hemos hablado de tener que alcanzar los puestos de Copa del Rey. De momento vamos a dar lo mejor de nosotros y que tenga que ser lo que tenga que ser», añade el pivote, que está convencido de que «si damos lo mejor de nosotros entraremos en saos puestos».

Afición. En una temporada que en la faceta deportiva está saliendo a pedir de boca para el bloque castellano, Juanto Calleja tan solo lamenta que la afición no haya podido disfrutar desde la grada de esas alegrías vividas hasta ahora: «Es una pena que no esté la afición en las gradas. El fútbol sala es radicalmente diferente sin ellos. Yo no soy de Burgos pero me siento muy querido aquí, y en nuestra pista aunque solo haya diez personas el pabellón suena que da gusto. Cuando venía de visitante se notaba el apoyo local. El público hubiera disfrutado mucho porque las cosas están yendo más que bien», concluye el salmantino.