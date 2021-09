La rebequita, ni en las noches de septiembre

El secular hábito de los burgaleses de portar una chaquetita a la cintura o sobre el brazo en las noches de verano va camino de convertirse en una costumbre excepcional con el incremento paulatino de las temperaturas. ¿Quién no ha reconocido a un paisano en cualquier localidad del litoral por llevar de la mano una rebequita? Pues bien, con las sorpresas que dan los termómetros por culpa del cambio climático es posible que esa imagen deje de verse incluso en la misma provincia de Burgos. Ayer mismo, la capital no bajó en todo el día -ni siquiera de madrugada- de los 20 grados centígrados, un ambiente tropical que impidió conciliar el sueño a no pocos habitantes de una ciudad donde invertir en un aparato de aire acondicionado no ha tenido nunca mucho sentido.

La temperatura mínima que registró la estación meteorológica del aeropuerto se quedó en 20,6 grados. Con ello no se batió ningún récord, ni de verano ni del mes de septiembre. El departamento de documentación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Castilla y León advirtió a este periódico que un 12 de septiembre de 1958 el termómetro no bajó de los 21,2 grados. Y la mínima más elevada de un periodo estival se registró el 19 de agosto de 2012, con 21,5 grados. Un 26 de julio del año 1947 el termómetro marcó 20,8 grados.

¿Si en 1958 se registraron esos 21,2 grados de mínima en un noveno mes del año quiere decir que el cambio climático no está influyendo tanto en el incremento de las temperaturas? ¿O es que esta amenaza empezó antes de lo que creíamos? Desde la Aemet explican que «aunque haya récords que datan de los años 50 o 60 lo cierto es que es en los últimos años cuando se están batiendo casi todos los que tienen que ver con temperaturas máximas, como está ocurriendo este septiembre con las provincias de Ávila o Segovia». Además, añaden las mismas fuentes, lo que ocurre ahora es que «se encadenan muchas jornadas con altos registros, cuando antes eran más excepcionales».

Las temperaturas de este inicio del mes de septiembre se hallan en Burgos 8 grados por encima de la media de esta época. Con las marcas que ha alcanzado el mercurio en agosto y estos últimos días «la temperatura promedio del verano se acercara a la de otros ejercicios». En los próximos días, «la ola de calor irá decayendo y septiembre se irá pareciendo cada vez más a otros septiembres».

Otra de las curiosidades que dejó el termómetro ayer en la provincia es que Miranda o Aranda de Duero, que suelen poseer una climatología más benévola, dieron temperaturas mínimas más bajas que la capital, con 19,5 grados y 15 respectivamente. Hubo una localidad que superó a Burgos ciudad, Villamayor de los Montes, donde el termómetro no bajó de los 20,9 grados. Por encima de 20, en concreto 20,2, se situó Villadiego, y Coruña del Conde, con exactamente 20.