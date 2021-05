Vox abre la puerta a liberar concejales en Aranda

Los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Aranda muestran su apoyo a las cuentas del equipo de gobierno. "No son los presupuestos de Vox pero los hemos negociado durante dos meses", argumenta Sergio Chagartegui para justificar su voto a favor y su apertura a incluir mejoras de otros partidos pero "no a imposiciones por el artículo 33", en referencia a la propuesta de liberar dos concejales en el Consistorio de la capital ribereña. "No nos parece mal la liberalización de concejales, pero tiene que estar negociada y con un objetivo", apostilla el portavoz arandino de Vox, Vicente Holgueras.

En este sentido, Holgueras reitera el ofrecimiento de poder llevar algún área municipal y así entrar de hecho en el equipo de gobierno municipal, no solo en la junta local. "Nosotros podíamos hacernos cargo de alguna concejalía, con lo que se ahorraría la cuantía de las liberaciones", insistía.