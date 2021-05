Convocan a 13.600 mayores de 60 años aún sin primera dosis

La Junta convoca entre mañana y el martes a más de 13.600 personas de entre 60 y 69 años que aún no han recibido dosis alguna de la vacuna contra la enfermedad del coronavirus. El objetivo es avanzar lo suficiente como para poder dar por cerrada cuanto antes la primera parte de la inoculación en este grupo etario en todo Burgos, donde se está avanzando con distintas velocidades. Atención Primaria especificó ayer que hasta que no se acabe con esta cohorte, de más de 46.400 personas, no se podrá avanzar a la de personas de entre 59 y 56 años, como por error anunció este periódico en su edición impresa de ayer. Así, ni Lerma ni otras zonas de salud rurales han empezado todavía a inocular a menores de 60 años de forma sistematizada, por lo que Sanidad busca explicaciones para las 498 dosis inoculadas el martes 4 de mayo a burgaleses de esta franja de edad, como indican los datos oficiales de la Junta.

Las distintas jornadas de vacunación se celebrarán, por ahora, en la capital, en Miranda, en Pampliega, en Belorado, en Aranda, en el Valle de Mena y en Quintanar. En Burgos será mañana, 8 de mayo, en el polideportivo de la UBU (facultad de Educación, con entrada por la calle Villadiego), para nacidos en 1961 y en 1955 con residencia en la propia ciudad y en el alfoz, así como en pueblos de las zonas sanitarias de Belorado, Briviesca, Lerma, Pampliega, Melgar, Quintanar, Salas, Sedano y Villadiego. El lunes, tanto en Pampliega (en el edificio del colegio viejo) como en Miranda (en la Casa Municipal de Cultura) y en Belorado (en el polideportivo de la calle Calvario, 30), se ha convocado a nacidos en 1952, 1953, 1954 y 1955. Estos cuatro años son los mismos para los que hay citación en Aranda (recinto ferial) y en Villasana de Mena (pabellón polideportivo) el martes, 11 de mayo. Un día más tarde, el miércoles 12, están citados en Quintanar (guardería municipal) los empadronados en las zonas básicas de salud de Quintanar y de Salas de los Infantes nacidos, igualmente, entre 1952 y 1955.

Estas convocatorias están abiertas a residentes de edades para los que ya ha habido llamamientos con antelación (nacidos en 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 y 1961). En todos los casos, la citación general atañe a quienes tienen tarjeta sanitaria de Sacyl, pero también para mutualistas o desplazados.

La cohorte de personas de entre 60 y 69 años es la más amplia de los grupos que la estrategia nacional considera prioritarios (mayores de 60 años), 46.400 personas, y el cambio de criterio con la profilaxis desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, indicada para estas edades, provocó cierto recelo en la población diana. En los dos primeros llamamientos generales no acudió el 40% del censo convocado, aunque no en todos los casos es por rechazo a la vacuna.

La campaña en la provincia avanza, en general, a buen ritmo. Más del 90% de los mayores de 60 ya tienen una dosis (como mínimo) y, en cuanto a población general, el 32,9% ha iniciado la pauta.

CUÁNDO, DÓNDE Y A QUIÉN SE VACUNA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

-Sábado, 8 de mayo

1955 y 1961

Nacidos en estos años, con médico en los centros de salud de Burgos capital y de los municipios de las zonas básicas de salud de Belorado, Briviesca, Burgos Rural Norte y Sur, Lerma, Pampliega, Melgar, Quintanar, Salas, Sedano y Villadiego. La vacunación será en el polideportivo de la UBU, en horarios definidos según el mes de nacimiento.

-Lunes, 10 de mayo

1952, 1953, 1954 y 1955

*Nacidos en estos años (y también entre 1956 y 1961 que no hayan podido acudir en anteriores citas), empadronados en los municipios de las zonas básicas de salud de Miranda Este y Oeste y del Condado de Treviño. La vacunación será en la Casa Municipal de Cultura (calle Río Ebro, 31), en horarios definidos según el mes de nacimiento.

*Nacidos en estos años (y también entre 1956 y 1961 que no hayan podido acudir en anteriores citas), empadronados en los municipios de las zonas básicas de salud de Pampliega. La vacunación será en el edificio del Colegio viejo (calle del Tinte, 2), en horarios definidos según el mes de nacimiento. Así, de 10 a 11 están citados los nacidos entre enero y junio; y de 11 a 12, los nacidos entre julio y diciembre.

*Nacidos en estos años (y también entre 1956 y 1961 que no hayan podido acudir en anteriores citas), empadronados en los municipios de las zonas básicas de salud de Belorado. La vacunación será en el polideportivo (calle Calvario, 30). De 10 a 11 están citados los nacidos entre enero y abril; de 11 a 12 los de mayo, junio, julio y agosto; y de 12 a 13 horas, los nacidos entre septiembre y diciembre.

-Martes, 11 de mayo

1952, 1953, 1954 y 1955

*Nacidos en estos años (y también entre 1956 y 1961 que no hayan podido acudir en anteriores citas), empadronados en los municipios de las zonas básicas de salud de Aranda Norte y Sur. La vacunación será en el recinto ferial (calle Valladolid, 1), en horarios definidos según el mes de nacimiento.

*Nacidos en estos años (y también entre 1956 y 1961 que no hayan podido acudir en anteriores citas), empadronados en los municipios de las zonas básicas de salud de Valle de Mena. La vacunación será en el pabellón polideportivo de Villasana de Mena (avenida Valerio Ortiz Uriarte, s/n), en horarios definidos según el mes de nacimiento. De 11 a 12 (entre enero y abril), de 12 a 13 (entre mayo y agosto) y de 13 a 14 horas (entre septiembre y diciembre).

-Miércoles, 12 de mayo

1952, 1953, 1954 y 1955

*Nacidos en estos años (y también entre 1956 y 1961 que no hayan podido acudir en anteriores citas), empadronados en los municipios de las zonas básicas de salud de Quintanar (Quintanar, Canicosa, Palacios, Vilviestre, Regumiel y Neila). La vacunación será en la guardería municipal de Quintanar de la Sierra (calle Frontón, 41), en horarios definidos según la población. De 10 a 11 (Quintanar), de 11 a 12 (Canicosa y Palacios) y de 12 a 13 horas (Vilviestre, Regumiel y Neila).

*Nacidos en estos años (y también entre 1956 y 1961 que no hayan podido acudir en anteriores citas), empadronados en los municipios de las zonas básicas de salud de Salas de los Infantes. La vacunación será igualmente en la guardería municipal de Quintanar de la Sierra (calle Frontón, 41), en horarios definidos, en esta ocasión por mes de nacimiento. De 10 a 11 (entre enero y abril), de 11 a 12 (entre mayo y agosto) y de 13 a 14 horas (entre septiembre y diciembre).

*En este enlace se pueden consultar más detalles sobre la vacunación en nuestra provincia en la página web de Sacyl