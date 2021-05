La variante británica, en el 90% del virus de Burgos

Desde principios de año hasta ahora se han secuenciado 428 virus SARS-CoV-2 de la provincia de Burgos procede de los tres hospitales (HUBU, Santos Reyes, de Aranda, y Santiago Apóstol, de Miranda) y de Atención Primaria, y lo que han visto los investigadores es que en el 90% de ellos está presente la denominada variante británica. Pero esto no ha sido siempre así.

Según explica Antonio Orduña, jefe del servicio de Microbiología e Inmunología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y catedrático de Microbiología de la Universidad de Valladolid, a mediados del mes de enero la variante predominante era la nativa, la misma que estaba generalizada en España y en toda Europa al principio de la pandemia: "En aquel momento solo esporádicamente aparecía la británica pero en diciembre se detectó en el Reino Unido una variante por el cual el virus adquirió una mayor capacidad infectiva y de difusión hasta tal extremo que desplazó de todos los países la variante original y actualmente constituye en todas las comunidades autónomas más del 80% de todos los SARS-CoV-2 y en la mayoría supera el 90% como ocurre en Castilla y León ".

Ha habido otros linajes, añade, proceden de Brasil, Centroeuropa (Chequia) y Nigeria, con una mutación en una proteína que en un principio les hacía más resistente a la respuesta inmunitaria, "pero no ha quedado claro". Todos ellos han aparecido puntualmente (uno o dos casos) y no han generado brotes, ya que han desaparecido sin dejar rastro. "De la variante india todavía no hemos detectado ningún caso", afirma el experto.

La aplicación fundamental de este trabajo es detectar a tiempo nuevas variantesque infecten más o que puedan escapar al sistema inmunitario o que sean más virulentas "con el objetivo de poder aislarlas cuanto antes y evitar que se extiendan y difundan por la comunidad, lo que daría lugar a nuevas ondas epidémicas o una mayor gravedad de los cuadros clínicos ". Pero Orduña admite que las que han aparecido hasta ahora tienen, "en principio", un interés más epidemiológico que clínico, "porque no se ha podido asociar ninguna mutación a una mayor virulencia oa cambios relevantes en las manifestaciones clínicas producidas por el virus": "Se ha secuenciado un número relativamente importante de posibles reinfecciones (unos 20 casos) pero en los dos en los que hemos dispuesto de la cepa inicial del paciente ésta era idéntica a la posible reinfectante, por lo que,

Aunque el mayor número de muestras proceden del HUBU y de su área, Orduña hace una mención a todo el personal facultativo y técnico de los laboratorios de Microbiología de los tres hospitales burgaleses: "Su labor es y ha sido excepcional, incluidas su capacidad y formación técnica, y nos han facilitado mucho la labor, incluida la incorporación de nuevas técnicas PCR ".

Para saber cuál es la variante más frecuente en una zona, el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC en sus siglas en inglés) propone alcanzar la secuenciación del 10% de las muestras positivas por PCR y se estableció que cada área de salud tenía que enviar 22 muestras aleatorias de Primaria, 6 de hospitales y todas las enviadas de pacientes que sufrieron una reinfección, que se hubiesen infectado tras haber sido vacunados o de brotes con especial capacidad de difusión o que produjeran casos de una gravedad singular. En total se están secuenciando alrededor de 500 muestras semanales. Castilla y León es la comunidad autónoma que más ha realizado de toda España con 3.729, según el último informe del Instituto de Salud Carlos III.

Antonio Orduña forma parte de un amplio equipo de profesionales de Castilla y León implicados en la secuenciación del virus para detectar la aparición de las variantes y las posibles mutaciones. Existe un plan a nivel nacional para investigarlas mediante el análisis de muestras aleatorias de pacientes reinfectados o de vacunados que se han podido infectar, y para darle forma, cada comunidad autónoma seleccionaron los laboratorios que mejor se adaptan a este para ponerlo en marcha cuanto antes siguiendo las instrucciones del ECDC.

En Castilla y León ya se contaba con un consorcio con gran experiencia en secuenciación formado por Sacyl, la Universidad de Burgos (UBU), la Universidad de Valladolid (UVA), el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y coordinado por el profesor de la UBU David Rodríguez Lázaro. Orduña destaca la magnífica labor que este equipo realizó durante la primera y la segunda ola haciendo la mayor parte de las PCR de varias áreas de Atención Primaria.

Así que cuando en diciembre de 2020 aparecieron los primeros casos de la variante británica en Soria y Medina del Campo (Valladolid) se puso en marcha esta maquinaria: no solo se contaba en la comunidad de dos secuenciadores (en la UBU, en el laboratorio de Rodríguez Lázaro, y en el Clínico de Valladolid) sino que en el Itacyl estaba una de las mayores expertas en secuenciación de virus y bacterias a nivel nacional, Marta Hernández Pérez, que organizó el equipo humano que se puso de inmediato a trabajar. En la primera semana de enero estaban las primeras secuenciaciones (20 muestras de cada hospital de Castilla y León). En aquella tanda, recuerda Orduña, no se detectó ninguna variante británica salvo los casos ya conocidos de Soria y de Medina del Campo.

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS. Para realizar la labor de la forma más eficiente se están utilizando recursos que ya existen en Castilla y León. Uno de ellos es la red centinela de gripe que todas las semanas envía envíos de esta patología al Centro Nacional de Gripe de la OMS, ubicado en Valladolid y que es uno de los tres que existen en España. Esta infraestructura se aprovecha para transportar las muestras de covid-19 al Hospital Clínico para ser registrado y enviadas al laboratorio de seguridad biológica de la Universidad de Valladolid, donde se inicia su preparación.

Seguidamente pasan al Itacyl, donde se acondicionan para la secuenciación ya partir de ahí y siempre en función de la disponibilidad de las máquinas se llevan al servicio de Microbiología e Inmunología del Clínico, que dirige Orduña, o al laboratorio de Microbiología del profesor Rodríguez Lázaro, de la Universidad de Burgos. Finalmente, el análisis bioinformático se realiza en el Itacyl de la mano de Marta Hernández.

"El proceso es muy largo. La preparación de las muestras lleva dos o tres días, la secuenciación 60 horas y el análisis bioinformático, unas ocho, en total son cinco o seis días", resume Orduña. Una vez obtenido los resultados se envían al servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública, que incorpora a la base de datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Al mismo tiempo, Epidemiología procesa los datos e información a los servicios territoriales de cada provincia y el centro de secuenciación envía a cada uno de los hospitales los resultados de las muestras que les han enviado.

Orduña quiere poner en valor el trabajo de todos los servicios y unidades de Microbiología de los hospitales de Castilla y León: "Su papel es fundamental. Son ellos quienes analizan primero las muestras mediante PCR y seleccionan las que son positivas y cumplen los criterios del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, que dirige el doctor Fernando Simón, y de la Dirección General de Salud Pública de Castilla y León ". En la comisión del servicio de secuenciación se encuentran el propio Orduña, David Rodríguez Lázaro (UBU), Javier Arias (UVA), Carlos Villalobos (CSIC), José María Eirós (Hospital Río Hortega) y Marta Hernández (Itacyl), que coordina y dirige todo el proceso.

"Tenemos medios poderosos para detectar el virus -concluye el catedrático Antonio Orduña- para saber si muta y se hace más virulento o con más capacidad para evadir la respuesta inmunitaria, pero solo tenemos una única arma eficaz para combatir la enfermedad que provoca, la covid -19, y es evitar que la persona infectada, sea sintomática o asintomática, pueda transmitir la infección a los demás. Incluso hay que tener en cuenta que algunos vacunados se pueden infectar y transmitir la infección aunque ellos no enfermen, y en este sentido, quiero recordar que el virus es más peligroso y se transmite más y mejor en ambientes y locales cerrados, sean viviendas particulares o negocios ".