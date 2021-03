"La sanidad rural es muy bonita, pero necesita más medios"

Florencio González está a punto de cumplir 38 años como médico de familia. Lo hará el próximo 31 de octubre. Casi cuatro décadas en las que siempre ha ejercido en el medio rural y siempre en Caleruega, Valdeande y Espinosa de Cervera. Terminó la carrera en 1981. Ese mismo verano salieron las (últimas) oposiciones de Asistencia Pública Domiciliaria (APD). Se presentó, aprobó e hizo las maletas para trasladarse desde Santander hasta la Ribera del Duero.

Hoy sabe que acertó. Se muestra inmensamente contento de haber recalado en la comarca, un destino que eligió porque previamente había estado un médico de su pueblo, Liérganes. "Las plazas que quedaban en Cantabria en aquella oposición -Tudanca y Polaciones- eran muy remotas, con comunicaciones muy malas. Me gustaba cambiar de aires. Además, tenía un pequeño problema de asma y esta zona se ubica cerca de Aranda, Madrid, Valladolid y Burgos, y tampoco queda lejos de Cantabria, donde me gusta volver", relata González.

Si no ha cambiado de destino en estos 37 años y medio es por la sencilla razón de que se encuentra a gusto. De hecho, cuenta que sus dos hijos se sienten ribereños y que sus dos nietas son arandinas. "Probablemente no haya otra cosa que valore más que la gente de estos pueblos, son personas maravillosas, nos conocemos y sabemos cómo somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos", explica el doctor, al tiempo que añade que "practicar la medicina en Caleruega, Valdeande y Espinosa de Cervera es fácil, precisamente porque conoces a todas las familias. Eso es una gran ventaja".

González no duda en reivindicar el trabajo que se hace en Atención Primaria, especialmente, en las zonas rurales. Asegura que la sanidad rural le resulta "muy bonita y atractiva", aunque, en su opinión, "necesita un empuje de medios, sobre todo, de medios humanos".

Es consciente de que "un médico para estos pueblos no va a ser rentable nunca en términos económicos", pero como él mismo recalca, no todo debería medirse únicamente por criterios económicos. "Cada vez estamos peor, cada vez se nos tiene menos en cuenta y por el camino que vamos, nos dirigimos hacia la extinción", lamenta.

Preguntado si el relevo generacional está garantizado, González indica que en estos momentos el centro de salud de Aranda Rural cuenta con 13 médicos, de los cuales ocho tienen más de 60 años. Así las cosas, subraya que "en dos o tres años no hay perspectivas a la vista" y, a su juicio, "tendría que haberse abierto el número de plazas en las facultades" ya que a lo largo de este año hay previstas en torno a unas cincuenta jubilaciones.

A la escasez de médicos se suma, como apunta el propio González, que otros países del entorno ofrecen condiciones más atractivas, lo que provoca que muchos médicos prueben suerte fuera de nuestras fronteras.

Entonces, ¿qué habría que hacer para fomentar que los médicos elijan plazas en los pueblos? Una de las posibles soluciones pasaría por los incentivos. "Yo les animaría porque siempre me he encontrado a gusto. Entiendo que es complicado porque ni los sueldos son atractivos, ni tampoco las condiciones de trabajo como están planteadas ahora. La gente prefiere irse a una ciudad porque sabe que va a ejercer en un sitio al que acuden los pacientes, no como nosotros que andamos haciendo kilómetros por todos los lados", admite.

No obstante, vuelve al argumento del inicio: el trato más cercano. "Si eres médico de Primaria en un ambulatorio, tienes una relación muy relativa con los pacientes, no guardas la misma relación que en un pueblo, eso es imposible", sostiene para acto seguido insistir: "La suerte de mis pueblos es su buena gente". Y eso, no tiene precio. De hecho, González se siente muy afortunado por haber leído el pregón de las fiestas de Valdeande en 2016 y el de Caleruega en 2019. El de Espinosa de Cervera también lo tenía adjudicado, pero la pandemia de coronavirus lo ha pospuesto. "No invitan a leer el pregón de las fiestas a cualquiera. Hay pocos médicos que puedan presumir de eso y yo presumo".

"Especialmente duro". Así define el último año por la pandemia. Aunque Caleruega se mantuvo libre de covid prácticamente hasta septiembre, "cuando entró a la residencia afectó muchísimo", lamenta González. Se produjeron varios fallecimientos y parte del personal también se contagió. Después, el municipio ribereño registró varios brotes que se localizaron en familias.

Pese a la dureza del momento, el doctor cántabro destaca que "cuando se dio la orden de cerrar los consultorios, el de Caleruega permaneció abierto". Y, de hecho, él siguió atendiendo a la gente de forma permanente. ¿Por qué? "A las personas hay que verlas. No basta con el teléfono".

Asimismo, González explica que en abril ya pasaba consulta ordinariamente en los tres pueblos y asegura que todos los habitantes han entendido perfectamente que deben guardar las distancias, esperar en la calle si es necesario y utilizar de forma frecuente gel hidroalcohólico. "Si alguien tiene fiebre o síntomas, evidentemente, me llaman. Pero vamos, no hay ningún problema, creo que el consultorio tiene que estar abierto. De hecho, se limpia todos los días", manifiesta. Pero no sólo eso. González también destaca que en Aranda Rural han pasado consulta "siempre y eso es un orgullo para todo el equipo".

En este sentido, se muestra partidario de llevar a cabo la vacunación contra la covid en los consultorios rurales, en lugar de que los ciudadanos, especialmente los más mayores, se tengan que desplazar hasta Aranda de Duero.

"En mi caso, entre la enfermera y yo podríamos vacunar a toda la población de Caleruega, Valdeande y Espinosa de Cervera en dos mañanas, además de pasar consulta", declara. A su juicio, la campaña podrá efectuarse sin ningún problema citando con antelación "para evitar el problema de la conservación que necesita la vacuna de Pfizer" y, sobre todo, ahora que "se ha visto que apenas hay reacciones".

Respecto a cómo es su día a día, este médico de familia cuenta que suele desplazarse hasta el centro de salud de Aranda para hacer una puesta al día con el resto de compañeros y apoyarse en situaciones que les puedan generar dudas. Después, toca desplazarse hasta los distintos pueblos: "Ahora me han acumulado Tubilla del Lago, Santa María del Mercadillo y Villalbilla de Gumiel. Si no surge ningún problema, sobre las 11 menos cuarto estoy en Caleruega". De lunes a viernes. Siempre a la misma hora. Porque como él mismo argumenta, "es bueno que el médico esté a una hora determinada, todos los días localizable en un sitio. A los pacientes les da confianza y seguridad".

Ya lo había advertido al principio: "La sanidad rural es muy bonita". Y sus gentes, más.