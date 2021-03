El PSOE dice que Transmisiones seguirá en Castrillo

La senadora socialista Mar Arnaiz confirmó hoy que el Regimiento de Transmisiones ubicado en Castrillo del Val permanecerá en Burgos. Así lo subrayó durante el debate en la Comisión de Defensa del Senado de una iniciativa parlamentaria del PP para blindar esta sede castrense.

Durante el encuentro, los senadores del PP, Javier Lacalle y Cristina Ayala defendieron esta iniciativa apelando a tres cuestiones: una, es el compromiso adquirido por la propia Ministra Robles en Burgos en 2019 de traer nuevas unidades, otro es la infrautilización de la base militar que se encuentra aproximadamente a la mitad de su capacidad real y otra la apuesta real por la España despoblada en la toma de las decisiones del Gobierno.

No es entendible, afirmó la senadora Ayala, que "después de haberse comprometido a traer nuevas unidades en su visita a Burgos, no solo no las traiga, sino que tampoco mantenga los efectivos que hoy están en Castrillo, y que la triste realidad sea que se lleva efectivos de Castrillo. Solo le estamos pidiendo que cumpla con el compromiso que ella misma adquirió en su visita a Burgos". "En esta iniciativa, ni siquiera les pedimos algo que cueste dinero, es una cuestión, sin más de voluntad política, es apostar por una ubicación con una histórica tradición militar", concluyó Ayala.

??? @ArnaizMar:



El Regimiento de Transmisiones 1 no se va a ir de Burgos



?? Durante los gobiernos de Rajoy se produjo un descenso del 70% de efectivos de las Fuerzas Armadas, pero los senadores del PP ahora quieren engañar a los burgaleses:



??? https://t.co/KQNBdk16Ru pic.twitter.com/Iq5JmZW42A — PSOE de Burgos (@psoeburgos) March 3, 2021

La senadora socialista, Mar Arnaiz, por su parte, acusó a los senadores del PP de pretender "engañar" a la ciudadanía, e indicó que "el batallón de Transmisiones no se va a ir a ningún sitio". Según explicó, dentro de las "reorganizaciones" que está llevando a cabo el Ejército de Tierra en la denominada ‘Organización orientada a la Misión’, prevé el traslado durante el segundo semestre de este año de “una parte” de la plana mayor al Acuartelamiento Sancho Ramírez, en Huesca.

Asimismo, sostuvo que Lacalle y Ayala "mienten", porque en la respuesta a la pregunta parlamentaria que plantearon, el Gobierno, a fecha de 15 de enero de 2021, les precisó que "el porcentaje de personal que se trasladará no está aún determinado, aunque se estima reducido, teniendo en cuenta que la plantilla de esta unidad es de 33 militares".

Esta traslado obedece, según Arnaiz, a "adaptaciones orgánicas" en base a las que uno de los dos batallones que integran el Regimiento de Transmisiones 1 se trasladó recientemente desde Madrid a la provincia oscense. El otro, con cerca de 300 efectivos, "se quedará en Burgos", insiste.

En este punto, el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, ratificó el compromiso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de ampliar los destacamentos en la base de Castrillo del Val. De ahí la enmienda de sustitución que ha presentado el PSOE como condición para apoyar la iniciativa y que el PP ha rechazado, para instar al Gobierno a "considerar en futuros planes la posibilidad de reubicar unidades y mantener una alta cobertura de personal" en esta sede.

El grupo parlamentario de Ciudadanos en el Senado también votó a favor de esta moción del PP, así como la realización de un plan desde el Ministerio de Defensa para reubicar unidades en Castrillo del Val en la provincia de Burgos en un futuro próximo.

?? Solicitamos al Gobierno que reconsidere el traslado del Regimiento de Transmisiones 1 del ET: “La base del Castrillo del Val tiene un aportación social y económica. Si creemos en la España rural no tiene sentido llevarse unidades de municipios pequeños”.



?? @cris_ayala_ pic.twitter.com/1LWlWDBMYr — PP Senado ???? (@PPSenado) March 3, 2021

Finalmente el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra de la propuesta, lo que suscitó las críticas de PP y Cs. "No se entiende que los senadores socialistas vuelvan a votar en contra de los intereses de Burgos, y pretendan hacernos creer que la Ministra está manteniendo su compromiso, cuando está haciendo justamente lo contrario, llevarse efectivos de Castrillo del Val", señalaron desde el PP.

El secretario de Acción Institucional de Ciudadanos, Lorenzo Rodríguez, por su parte, acusó al PSOE de "mentir a los burgaleses" dado que mientras sostienen que defenderán las unidades militares en Burgos, en el Senado "hacen todo lo contrario". Asimismo, destacó la "extraordinaria" vinculación de la ciudad con el Ejército y la acogida que siempre ha prestado a los militares destinados en la ciudad.