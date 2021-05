Paredes con color, música y vino

Lo que hasta ahora eran los muros de un solar a tres calles del casco histórico de la capital ribereña están mutando a respectivas obras de arte urbano, en concreto, murales diseñados y ejecutados por Tony Marmota, en su vertiente de artista plástico, pero sin olvidar ni sus raíces arandinas ni su vertiente musical. Por encargo del Hotel Puerta de Aranda que «pretende usar ese solar como terraza», Marmota ha comenzado a decorar las paredes que dan a las calles San Antonio, que ya ha completado, Barrionuevo y Puerta Nueva.

«Lo que más me gusta es pintar en grande, cosa que no puedes hacer en tu casa porque no te cabe el material de esos tamaños, y estoy muy orgulloso de que un empresario hostelero me de la oportunidad de pintar en grande en sus paredes y en mi pueblo», confiesa Tony Marmota, que tiene muy claras las ideas a la hora de crear estas obras de arte muralísticas.

Siguiendo la tendencia de sus últimas creaciones, «el vino está muy presente el vino, curiosamente porque soy arandino o por lo que sea» bromea, y no va a faltar en estos murales. En el que ya ha completado se ve claramente y para la pared más grande «va a haber como una especie de banda de música, con un punto muy geométrico y gráfico como el resto de lo que estoy haciendo», adelanta el artista, que ha ideado todo el trabajo como un conjunto para que se pueda considerar «una misma escena».

Además e estos murales, el trabajo creativo se completará con otro diseño que vuelve la mirada a los clásicos. «El muro que da al hotel también lo quiero pintar pero utilizaré una técnica que es más ilustrativa, mi idea es hacer el clásico de Los borrachos de Velázquez pero convertidos en una banda de músicos callejeros y en una escena arandina, con más personajes», adelanta como idea de su trabajo Tony Marmota.