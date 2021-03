Intentan robar y causan daños en la ermita de Valdeande

Fue un vecino de Valdeande quien dio la voz de alarma. El domingo por la tarde, tras acudir a colocar una malla de alambre en torno a unos árboles para evitar las mordeduras de los corzos, se encontró con que la cerradura de la ermita de la Virgen del Juncal, situada a las afueras del municipio, estaba reventada y la parte superior de la puerta, destrozada.

Acto seguido, avisó al alcalde, Juan Abel Abejón, quien precisamente se encontraba con el cura. Ambos fueron hasta el lugar de los hechos, al tiempo que el regidor se puso en contacto con la Guardia Civil. «El domingo por la tarde se desplazaron dos agentes y ayer por la mañana presenté la correspondiente denuncia», dice, al tiempo que añade que él mismo se dio un paseo por la ermita de la Virgen del Juncal el sábado por la tarde, pero no apreció «nada raro», por lo que el intento de robo se produjo en la madrugada del sábado al domingo.

Los ladrones, según Abejón, «no se llevaron nada, básicamente porque no había nada». La ermita ha sufrido múltiples robos a lo largo de los años: «La primera vez se llevaron una réplica de la virgen, unos candelabros de bronce y la lámpara. La segunda vez robaron las columnas del retablo y la última, hace por lo menos quince años, sustrajeron la pila del agua bendita». Así que, en estos momentos, lamenta, «no queda nada más que la campana».

No obstante, el alcalde de Valdeande indica que «lo peor son los destrozos que causan con este tipo de acciones. La cerradura está apalancada, así que hay que cambiarla por una nueva y la puerta, que es de enebro, está astillada por arriba, imagino que al intentar forzarla», cuenta al respecto.

Cabe destacar que la ermita de la Virgen del Juncal se encuentra situada a orillas del río Esgueva y en una zona poblada con choperas. Todos los años se realiza a mediados del mes de septiembre una romería hasta la capilla, donde se guarda una talla de la citada virgen.

No fue el único susto que vivió el municipio ribereño en la noche del sábado al domingo. Según cuenta Abejón, los dueños de una casa tuvieron que desplazarse desde Aranda de Duero hasta Valdeande -a 25 kilómetros de distancia- pasadas las dos de la madrugada después de que les sonara la alarma antirrobo.

Al parecer, los propietarios no podían acceder desde sus teléfonos móviles a las imágenes de las cámaras de grabación que tienen instaladas dentro de su vivienda. No obstante, una vez llegaron al pueblo, comprobaron que no les habían robado nada.

Otro intento hace semanas. Por su parte, la alcaldesa de Espinosa de Cervera, María Nieves Espeja, relata que también se produjo una tentativa de robo en la ermita de San Ginés, situada a las afueras del municipio.

«Desconocemos el día exacto», explica, al tiempo que añade que fue un vecino del pueblo, quien dando un paseo por la zona, alertó de los destrozos ocasionados en la puerta. Este aviso se produjo, según Espeja, hace alrededor de tres semanas.

Como en Valdeande, los cacos no se llevaron ningún objeto de valor, básicamente «porque no hay nada», asegura la alcaldesa. «Causaron destrozos en la cerradura y en la puerta, que habíamos cambiado hace no mucho tiempo».

Espinosa de Cervera cuenta con tres ermitas: la de Talamanquilla, la de San Roque, que el Ayuntamiento arregló en 2010 y la citada de San Ginés, que tienen previsto reparar el tejado «para evitar que se hunda y proteger nuestro patrimonio», recalca Espeja.