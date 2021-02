Tramitadas solo el 30% de denuncias de la primera 'alarma'

El trabajo se acumula en la Subdelegación del Gobierno a cuenta de la pandemia y de las restricciones impuestas a lo largo de estos casi 11 meses de crisis sanitaria. Al punto de que todavía no ha podido tramitar la totalidad de las denuncias impuestas en el primer estado de alarma, entre el 14 de marzo y el 21 de junio del año pasado. En total, se han finalizado 2.862 expedientes de las 8.985 propuestas de sanción que ‘facturaron’ los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo que representa un 30% del global.

No quiere decir que las más de 6.000 restantes no se vayan a tramitar, lo que significa es que la Subdelegación no ha dado abasto con tantas denuncias y lo hará en los próximos meses. Es cierto que una proporción de esas propuestas de sanción no llegarán a término porque los técnicos que analizan su contenido consideran que no entrañan ninguna infracción administrativa. Pero los ciudadanos denunciados deben tener en cuenta que la Administración central tiene un año para concluir el expediente desde que se puso la denuncia.

De los números que ha facilitado la Subdelegación llama la atención que 878 burgaleses han abonado ya el importe de la multa con pago anticipado. De esas 8.985 denuncias del primer estado de alarma, 2.243 fueron impuestas por la Policía Nacional; 3.616 por la Guardia Civil, y 3.126 por las policías locales de los distintos municipios de la provincia.

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)