Los vecinos de la calle Ramón y Cajal 61 vuelven a sus casas

El incendio de hace hoy una semana en varios edificios del centro todavía tiene consecuencias. Aún así, ayer los vecinos del bloque de la calle Ramón y Cajal 61 pudieron regresar a sus domicilios, tras comprobar el Ayuntamiento que la seguridad del inmueble estaba garantizada. En un primer momento fueron cuatro los portales desalojados y en estos momentos solo dos están precintados: en Concepción Arenal 6 y 8.

Ambos tuvieron daños importantes, ya que el tejado desapareció por la virulencia de las llamas. El concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, remarca que mientras los propietarios no coloquen un tejado provisional no podrán regresar los vecinos «porque no se cumple con un mínimo para autorizar la habitabilidad y sin tejado no se contempla», aunque el responsable municipal advierte de que este es un requisito que depende de la propiedad, y en su caso, de las compañías aseguradoras.

Los daños en estos dos inmuebles causaron que cinco vecinos tuvieron que ser realojados por los Servicios Sociales. Tras la vuelta del inmueble de Ramón y Cajal, Gómez aclara que solo uno de los que inicialmente fueron atendidos continúa con la alternativa que le facilitó el Ayuntamiento. «Ahora trabajamos en las diferentes opciones porque no es algo puntual y puede alargarse la situación», repara Gómez, que añade que hay que valorar los recursos disponibles para atender a esta persona.

Susto en Anduva. En la tarde de ayer otro incendio hizo sonar las alarmas. En este caso el susto llegó en Anduva, en la calle Río Ebro 31, donde los bomberos tuvieron que acudir por un fuego en un quinto piso. El bloque tiene once alturas y por seguridad no todos los vecinos fueron desalojados, a la espera de poder acabar con el conato. Finalmente se controló la situación en poco tiempo. El fuego se originó en un dormitorio, aunque las causas se desconocen.