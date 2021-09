Los misterios de la mente

No salgan solos después de la siete». La advertencia la publica el periódico de Wydenbourn, una localidad al norte de Inglaterra en la que han ocurrido una serie de asesinatos que la prensa atribuye a la Sombra, como han decidido bautizar a la persona que creen está detrás de unos siniestros sucesos. Estamos en 2018 y la gente de este pueblo boscoso y húmedo donde siempre llueve o está nublado tiene todas las papeletas para perder la cordura.

La trama de esta historia entre el suspense y el terror ha salido de la imaginación y la pluma de Laura Pérez, una joven de 17 años que ha visto cómo Avant Editorial, que apuesta por los autores noveles, respalda su proyecto literario en coedición. «Siempre me ha gustado mucho leer, contar historias y escribir. En este caso tenía clara la base de la novela y el confinamiento me ofreció el tiempo para darle forma. Mientras la escribía lo fue leyendo gente cercana y esas personas fueron los que me animaron a que la terminara y la enviara a algún sitio para publicarla», resume esta burgalesa de 2004. Así llegó a Avant Editorial, que el 5 de agosto sacó a la venta Wydenbourn, como se titula la novela.

Los protagonistas de esta historia tienen su edad y no les queda más remedio que intentar descubrir quién es ese sádico personaje que manda flores y notas a Altea, que es la que cuenta lo que ocurre en ese pueblo que desde entonces todo el mundo considera maldito. «Aparentemente es un lugar tranquilo hasta que un día desaparece una persona y la encuentran muerta en el bosque. La trama se desarrolla tratando de descubrir quién lo ha hecho y por qué sigue matando. Como me gusta mucho la psicología y la psiquiatría, saber cómo funciona la muerte o qué hay detrás de determinadas enfermedades mentales, en la novela también lo trato».

Con los estudios de Auxiliar de Enfermería recién acabados (a falta de las prácticas) y la idea de seguir formándose en Anatomía Patológica, Laura Pérez pone a la protagonista en el brete de tener que tomar las riendas de la investigación para evitar que el asesino acabe con sus conocidos porque ha entablado una especie de juego con ella: «Le reta a que le encuentre y mientras no dé con él, seguirá matando gente», apunta la autora.

Lo que hasta ahora los lectores de Wydenbourn destacan del libro es la agilidad con que se lee, lo entretenida de la historia y, sobre todo, el final inesperado con el que cierra el relato. «He intentado que a lo largo de todo el libro estés con la duda de quién es el asesino y que al acabar te sorprendas pero dándote cuenta de que en realidad encajan las piezas», añade.

Lectora de Stephen King y de las autoras juveniles Ariana Godoy o Álex Mírez, y seguidora de series como American horror story y Stranger things, su primera novela se puede encontrar en Amazon y en la librería Viñetas. «Estoy escribiendo un nuevo libro con la idea de hacer una saga un tanto especial, porque no será con los mismos personajes pero ocurrirá también en Wydenbourn», concluye.