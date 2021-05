Sentencias por violencia machista: El 99%, condenatorias

De las 110 sentencias que se dictaron por violencia de género en Burgos el año pasado, 109 fueron condenatorias y solo una absolutoria. Así se refleja en la respuesta que el Gobierno dio el pasado 12 de abril a la diputada de Vox por Madrid Carla Toscano de Balbín, que se interesó por este particular referido a 40 provincias españolas. En las explicaciones se incluyen también cuántos procedimientos terminaron por sobreseimiento, que fueron 307: 285 provisionales y 22, libres, que viene a ser como un archivo definitivo. "Los sobreseimientos provisionales pueden ser abiertos en cualquier momento si se da la aparición de nuevas pruebas, con objeto de que sean valoradas y siempre y cuando el delito de que se trate no haya prescrito", explica Marina Villuela, abogada experta en violencia machista y presidenta de la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica (Adavas) de Burgos.

Villuela afirma que el hecho de que esta figura jurídica del sobreseimiento provisional tenga un número tan abultado es, en parte, consecuencia de una actitud que se da en muchas mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas, que llegan a avisar a la policía cuando se produce la agresión y el hombre resulta detenido, pero que en el momento de poner la denuncia se echan para atrás. "Es muy común que, por muchas razones como la dependencia emocional o económica, nos digan que no quieren seguir adelante porque no desean que él tenga que cumplir una pena o ir a la cárcel. Al no ratificar la víctima esa denuncia, el Ministerio Fiscal tampoco acusa y se dicta este auto de sobreseimiento provisional, donde se dice que no han quedado acreditados los hechos denunciados ".

La letrada resalta que esto no quiere decir que los hechos se los haya inventado la mujer, que haya mentido o que sean falsos "sino que se considera que no ha habido pruebas suficientes y como la víctima no ratifica el principio acusatorio decae". Si la mujer pone la denuncia el proceso sigue adelante y se produce un juicio rápido en el que se puede llegar a una conformidad: "El presunto agresor tiene que admitir culpabilidad sobre los hechos ocurridos y si se llega a esa conformidad en estos procedimientos rápidos la ley permite que la pena que se le impone se rebaje en un tercio ".

En la respuesta a la pregunta que hizo Toscano de Balbín en el Congreso de los Diputados también se ofrece otras dos formas de terminación de los procedimientos en los juzgados con estas competencias: Por elevación al órgano competente, lo que ocurrió en 177 casos y 'otras formas de terminación ', en la que aparecen 337. Este número tan abultado puede tener que ver con que buena parte de 2020 no hubo actividad judicial o con otros aspectos como que una mujer denuncie en Burgos pero que el juzgado competente esté en otra provincia.

En la contestación a la diputada, el Gobierno explica que es el Ministerio de Igualdad el que difunde la información relativa al número de denuncias por violencia machista a partir de los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial. Según el boletín estadístico que publica el Ministerio, en Burgos existían a 31 de marzo de este mismo año 271 mujeres con protección policial debido al alto riesgo de ser víctimas de una agresión por sus parejas o exparejas y 26 burgaleses que cumplen condena de cárcel por delitos de violencia de género.

En todo el año 2020 se presentó 768 denuncias, un centenar menos que en 2019 que han supuesto el 16,1% de las presentadas en toda la comunidad autónoma, una circunstancia que tampoco se ha librado de estar atravesada por la pandemia. El año pasado se adoptaron 250 órdenes de protección y 149 mujeres víctimas de violencia de género fueron receptoras de la Renta Activa de Inserción.