Iluminación al estilo indie

Las fiestas de Fresnillo de las Dueñas reciben un invitado especial. Siloé visita tierras ribereñas con el cartel de ser uno de los grupos indie en español con mayor crecimiento en los últimos años. El ambiente de la noche y la luz de las velas como iluminación, hacen de esta noche de viernes una de las más importantes del calendario festivo de la localidad.

El proyecto de Siloé comenzó de la mano del vallisoletano Fito Robles, que decidió emprender su aventura en solitario en 2016. En su historial ya figuraba un gran hito: fue uno de los becados por la universidad de Boston Berklee College of Music. Su talento no tardó en despuntar y en ese mismo año ya coló su primer single en las listas de reproducción del momento. Tras ello, se unió el productor Xavi Road. Y la tercera pieza en la sombra es Óscar Herrador, que hace la labor de técnico de sonido.

El concierto del hoy es especial para uno de sus componentes. El cantante Fito Robles guarda desde hace años una relación especial con la Ribera del Duero. «Mi mujer y su familia son de Aranda. Me gusta mucho venir aquí, me siento un arandino más», comenta Fito. Respecto a su debilidades de la tierra, evita caer en tópicos. «Sería muy fácil decir que lo mejor es el vino, pero yo me quedo con el carácter de su gente», concreta.

Sin embargo, no será una actuación normal. La pandemia y el atractivo entorno que ofrece Fresnillo, ha traído consigo un nuevo formato. «El concierto a la luz de las velas es una maravilla. Me encanta la esencia y el buen recibimiento en la gente, de hecho queremos mantenerlo en el futuro», afirma. Pero aún queda algo para hacerlo como a él le gustaría. «Sin Covid, tiene que ser brutal este formato sin estar sentado y sin mascarilla», imagina con melancolía.

Un año de estrenos. Estos dos últimos años están siendo muy fructíferos en cuanto a proyectos se refiere. En 2021 Siloé ha estrenado una reedición de su álbum Metrópolis, que fue lanzado el año pasado. Por si hubiera sido poco su éxito en la versión original, Metrópolis 2.0 cuenta con la colaboración de otros artistas reconocidos a nivel nacional como Miss Cafeína, Dani Fernández o Belén Aguilera entre otros.

Además, esta nueva versión del álbum cuenta con el formato en acústico para darle un valor añadido. «Le da un aire diferente y demuestra lo que es la música de verdad», declara. Fito asegura que esto supone un punto de encuentro natural entre la producción y las bandas.

Hace menos de una semana salió a la luz su último trabajo junto a Yarea Guillén. A dónde vamos es una cover del grupo colombiano Morat, y trata de llevar esta canción hacia un estilo más rompedor. «Yarea es el claro ejemplo del enorme talento de las nuevas generaciones. Nuestra colaboración pretende reivindicar que un temazo sigue siendo un temazo aunque lo lleves a otra dimensión», argumenta.

Echando la vista atrás, Fito prefiere no hacer balance de este verano, y que quede en un mero trámite de cara al futuro. Asimismo, anticipa que en este 2021 ya van a ir saliendo las primeras canciones del que será su cuarto álbum. «Vamos a viajar a Ibiza a uno de los mejores estudios y hemos cerrado unas colaboraciones impresionantes», avanza. Si algo queda claro es que las «sorpresas» van a adueñarse del que será su próximo proyecto.