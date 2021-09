1.500 plazas para 120 actividades de Envejecimiento Activo

Hasta el 9 de septiembre está abierto el plazo de inscripción para el programa municipal de Envejecimiento Activo, que se desarrollará tanto en los centros de mayores Aulas María Zambrano y Espacio Mayor como en la red de centros cívicos y centros culturales de barrios. Un día después de que concluya el plazo, el 10 de septiembre, se realizará el sorteo y aparecerán las listas de admitidos y las actividades comenzarán el día 15.

Para este curso se ofertan más de 1.500 plazas para participar en los 120 cursos y actividades de diferentes temáticas como la salud (Mejora de la memoria, Ejercita tu mente, Quiérete-cuídate, Estimulación psicomotriz, etc.), nuevas tecnologías (Internet para la vida cotidiana, Redes sociales, etc.), talleres artísticos (Dibujo y pintura, Manualidades, Mimbre, etc.), y formación y cultura (Historia del arte, Teatro, Coro, Guitarra, Idiomas, etc.).

Este programa está dirigido a personas mayores de 60 años que no están realizando actividad laboral remunerada. Los centros que imparten estos cursos tendrán en cuenta las obligaciones higiénico-sanitarias estableciendo medidas de prevención por la covid-19, por lo que será obligatorio el uso de mascarilla en la realización de todas las actividades.

Hasta el día 10 para apuntarse a cívicos y CEAS. Comienza el plazo de inscripción en el programa de animación comunitaria en centros cívicos y CEAS para el cuatrimestre de octubre de 2021 a enero de 2022. Hay de plazo hasta el día 10, el sorteo se realizará el martes 14 y la publicación de las listas aparecerá al día siguiente. Las vacantes estarán disponibles desde las 9 de la mañana del viernes 17.

Se ofertan 200 actividades en casi 900 grupos en los 8 centros que existen en la ciudad. Pretende contribuir a paliar, en lo posible, los efectos negativos de la pandemia en cuanto a aislamiento personal, miedo o ansiedad, y recuperar la parte social inherente a todos nosotros.